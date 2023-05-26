شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مصانع الإسكندرية للحراريات وطبيعة عملها فى 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
اعرف أحدث مستجدات تطوير المصانع فى 6 معلومات..
1- تضم المصانع خط إنتاج الحراريات المشكلة من سليكات الألومنيوم و الألومينا العالية والعازلة.
2- تتضمن خط إنتاج الحراريات غير المشكلة من الخرسانات والمونات الجافة والسائلة والكاولين المكلسن والنشط.
3- يمكنها تصميم وتنفيذ وتبطين وصيانة جميع أنواع الأفران الصناعية وأقسام الورش بما في ذلك التي تقوم بتصنيع قطع الغيار اللازمة لعمليات الصيانة.
4- سيتم إقامة خط إنتاج جديد لخام الكاولين بتكنولوجيا حديثة للتعامل معه وزيادة العائد الاقتصادى للطن من 15 إلى 100 دولار عند التصدير.
5- تصدر الشركة ما يقرب من 25% من إنتاجها إلى دول أوروبية وإفريقية وآسيوية.
6- تعتبر الشركة أحد الموردين الرئيسيين لمشروعات حياة كريمة في جميع المحافظات.
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