شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مصانع الإسكندرية للحراريات وطبيعة عملها فى 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مصانع الإسكندرية للحراريات من المصانع المتخصصة فى صناعات متخصصة ودقيقة، ومؤخرا تفقد الدكتور محمود عصمت ،وزير قطاع الأعمال العام، مصانع شركة الإسكندرية للحراريات، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بمحافظة الإسكندرية.

اعرف أحدث مستجدات تطوير المصانع فى 6 معلومات..

1- تضم المصانع خط إنتاج الحراريات المشكلة من سليكات الألومنيوم و الألومينا العالية والعازلة.

2- تتضمن خط إنتاج الحراريات غير المشكلة من الخرسانات والمونات الجافة والسائلة والكاولين المكلسن والنشط.

3- يمكنها تصميم وتنفيذ وتبطين وصيانة جميع أنواع الأفران الصناعية وأقسام الورش بما في ذلك التي تقوم بتصنيع قطع الغيار اللازمة لعمليات الصيانة.

4- سيتم إقامة خط إنتاج جديد لخام الكاولين بتكنولوجيا حديثة للتعامل معه وزيادة العائد الاقتصادى للطن من 15 إلى 100 دولار عند التصدير.

5- تصدر الشركة ما يقرب من 25% من إنتاجها إلى دول أوروبية وإفريقية وآسيوية.

6- تعتبر الشركة أحد الموردين الرئيسيين لمشروعات حياة كريمة في جميع المحافظات.