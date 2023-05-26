شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات حول منطقة المثلث الذهبى فى الصعيد .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
1- تستهدف منطقة المثلث الذهبي تحسين استخدام الموارد التعدينية ورفع قيمتها المضافة.
2- تستهدف تنمية الأنشطة السياحية.
3- تركز على تنمية قطاعات الزراعة والاستصلاح في الشريط الصحراوي الشرقي من محافظات الصعيد، لتحقيق الاستفادة المثلي من الموارد الطبيعية المحلية والموارد البشرية.
4- تهدف إلى إقامة مجمعات صناعية وتجمعات عمرانية جديدة.
5- تسعى الحكومة لتحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية والتوجه نحو إقامة الصناعات التحويلية بالمنطقة .
6- تسعى الحكومة لتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير من خلال منطقة المثلث الذهبي.
7- "المثلث الذهبي" لديها مقومات المنطقة الاقتصادية الواعدة خاصة في مجال التعدين لاحتوائها على ثروات تعدينية قادرة على تحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد عبر إقامة صناعات تعتمد على تلك الخامات.
8- هناك سهولة فى نقل الخامات التعدينية من مواقع الاستخراج.
9- الهيئة تم إنشاؤها طبقا لقوانين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وحوافز الاستثمار الأخرى التي أقرتها الدولة.
10- المنطقة تقع بين محور سفاجا – قنا شمالا ومحور القصير - قفط جنوبا وتمتاز بالعديد من العوامل والثروات التعدينية والموقع الجغرافي الاستراتيجي.
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