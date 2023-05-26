شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات حول منطقة المثلث الذهبى فى الصعيد .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد منطقة المثلث الذهبى من المناطق المرشحة لجذب استثمارات كبيرة الفترة المقبلة ، لا سيما لامتلاكها ثروات كبيرة ومتنوعة، حيث التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مؤخرا المهندس عادل سعيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، لبحث سبل التعاون وتنمية المنطقة ،وكيفية استغلال الموارد الطبيعية التي تتميز بها المنطقة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية إقامة مشروعات صناعية بمنطقة المثلث الذهبي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. تعرف علي التفاصيل في 10 معلومات.

1- تستهدف منطقة المثلث الذهبي تحسين استخدام الموارد التعدينية ورفع قيمتها المضافة.

2- تستهدف تنمية الأنشطة السياحية.

3- تركز على تنمية قطاعات الزراعة والاستصلاح في الشريط الصحراوي الشرقي من محافظات الصعيد، لتحقيق الاستفادة المثلي من الموارد الطبيعية المحلية والموارد البشرية.

4- تهدف إلى إقامة مجمعات صناعية وتجمعات عمرانية جديدة.

5- تسعى الحكومة لتحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية والتوجه نحو إقامة الصناعات التحويلية بالمنطقة .

6- تسعى الحكومة لتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير من خلال منطقة المثلث الذهبي.

7- "المثلث الذهبي" لديها مقومات المنطقة الاقتصادية الواعدة خاصة في مجال التعدين لاحتوائها على ثروات تعدينية قادرة على تحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد عبر إقامة صناعات تعتمد على تلك الخامات.

8- هناك سهولة فى نقل الخامات التعدينية من مواقع الاستخراج.

9- الهيئة تم إنشاؤها طبقا لقوانين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وحوافز الاستثمار الأخرى التي أقرتها الدولة.

10- المنطقة تقع بين محور سفاجا – قنا شمالا ومحور القصير - قفط جنوبا وتمتاز بالعديد من العوامل والثروات التعدينية والموقع الجغرافي الاستراتيجي.