شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد التقدم لحجز مقابر بمدينة العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يوم الأحد الموافق 1 يونيو المقبل، موعد لبدء طرح كراسات روط حجز أراضى مقابر لقاطنى مدن العاشر من رمضان والشروق والعبور، وذلك بنظام حق الانتفاع، بمدينة العاشر من رمضان.

من جانبه قال المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أن الهيئة قررت فتح باب الحجز لـ261 قطعة أرض مقابر مسلمين بنظام اللحد بمساحة (40م٢) تقريباً للقطعة، بالإضافة إلى 162 قطعة أرض مقابر مسيحيين بمساحة (60م2 ) للقطعة، بمدينة العاشر من رمضان، وذلك للمقيمين بمدن (العاشر من رمضان – الشروق – العبور) بنظام مقابل الانتفاع.

وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، إن التخصيص بمقابل الانتفاع على النحو التالي: يتقدم الراغبون في الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة العاشر من رمضان، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقاً للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 1/6/2023: 15/6/2023، بجهاز مدينة العاشر من رمضان في مواعيد العمل الرسمية.

وبالنسبة لشروط الحجز، قال المهندس أمين غنيم: يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً " مواطن مصري الجنسية " وليس شخصاً معنويا " شركة أو مؤسسة "، ومن قاطني مدن (العاشر من رمضان – الشروق – العبور)، وألاَّ يكون قد سبق تخصيص مقبرة " مبنى أو أرض " له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج – الزوجة - الأولاد القصر)، وطبقاً للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج – الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، على أن يتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.