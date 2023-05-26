شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات في سوق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات فى مصر استقرار ملحوظ عند مستويات منخفضة، وسجل سعر الطماطم 3 إلى 6 جنيهات والبطاطس من 4 إلى 6 جنيهات والبصل 10 إلى 15 جنيها، الكوسة 6 إلى 9 جنيهات والجزر 3 إلى 6 جنيهات.

وسجل سعر الفاصوليا 4 إلى 6 جنيهات في أسواق الجملة والباذنجان البلدى 3 إلى 6 جنيهات والرومى 4 إلى 7 جنيهات والباذنجان الأبيض 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومى الصوب 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل الصوب 4 إلى 7 جنيهات، والفلفل الحامى 4 إلى 7 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الملوخية فى الجملة 6 إلى 9 جنيهات والخيار الصوب 5 إلى 8 جنيهات، والخيار البلدي 4 إلى 6.5 جنيه، والخيار البلدى من 4 إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر البامية 20 إلى 30 جنيها والبسلة 18 إلى 22 جنيها والسبانخ 7 إلى 10 جنيهات والقلقاس 5 إلى 8 جنيهات.