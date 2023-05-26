شكرا لقرائتكم خبر عن 67.8 مليون طن واردات الغاز المسال في السوق الآسيوي الربع الأول 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالي واردات الغاز المسال في السوق الآسيوي خلال الربع الأول من عام 2023 نحو 67.8 مليون طن، مقابل 67 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2022 بنسبة نمو متواضعة بلغت على أساس سنوي 1% حيث بلغت واردات أسواق" شرق آسيا" التي تضم كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان خلال الربع محل الدراسة نحو 55 مليون طن، وهي نفس مستويات الربع المماثل من عام 2022 وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك".

وأوضح التقرير، أن أسواق منطقة شرق آسيا حافظت على مكانتها كأكبر منطقة مستوردة للغاز الطبيعي المسال بحصة 54 من التجارة العالمية،أما "أسواق جنوب آسيا التي تضم كل من الهند وباكستان وبنجلاديش، فقد تراجعت وارداتها مجتمعة خلال الربع الأول من عام 2023 إلى نحو 7.2 مليون طن، مقابل 7.6 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2022 بتراجع على أساس سنوي 5.3% ، وذلك لعدم قدرة المستوردين المحليين في المنطقة على شراء الشحنات بالأسعار السائدة التي تعد مرتفعة مقارنة بما كان سائداً قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاق التقرير:" أما بقية الأسواق الأسيوية (جنوب شرق آسيا) فقد بلغت وارداتها مجتمعة خلال الربع الأول من عام 2023 نحو 5.6 مليون طن، مقابل 7.3 مليون طن مقارنة بالربع المماثل من عام 2022 بنسبة نمو على أساس سنوي 29.3 ، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تنامي واردات تايلاند بسبب التراجع الحاد في إنتاجها المحلي من الغاز، كما رفعت كل من ماليزيا وإندونيسيا من وارداتهما من الغاز الطبيعي المسال."