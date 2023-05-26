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شكرا لقرائتكم خبر عن 67.8 مليون طن واردات الغاز المسال في السوق الآسيوي الربع الأول 2023 والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح التقرير، أن أسواق منطقة شرق آسيا حافظت على مكانتها كأكبر منطقة مستوردة للغاز الطبيعي المسال بحصة 54 من التجارة العالمية،أما "أسواق جنوب آسيا التي تضم كل من الهند وباكستان وبنجلاديش، فقد تراجعت وارداتها مجتمعة خلال الربع الأول من عام 2023 إلى نحو 7.2 مليون طن، مقابل 7.6 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2022 بتراجع على أساس سنوي 5.3% ، وذلك لعدم قدرة المستوردين المحليين في المنطقة على شراء الشحنات بالأسعار السائدة التي تعد مرتفعة مقارنة بما كان سائداً قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاق التقرير:" أما بقية الأسواق الأسيوية (جنوب شرق آسيا) فقد بلغت وارداتها مجتمعة خلال الربع الأول من عام 2023 نحو 5.6 مليون طن، مقابل 7.3 مليون طن مقارنة بالربع المماثل من عام 2022 بنسبة نمو على أساس سنوي 29.3 ، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تنامي واردات تايلاند بسبب التراجع الحاد في إنتاجها المحلي من الغاز، كما رفعت كل من ماليزيا وإندونيسيا من وارداتهما من الغاز الطبيعي المسال."
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