شكرا لقرائتكم خبر عن "شيفرون" تعتزم ضخ استثمارات لاكتشاف البترول وتصنيع الزيوت ووقود السفن بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، برانت فيش رئيس شركة شيفرون العالمية للمنتجات، وذلك لبحث أنشطة الشركة العالمية في مجال إنتاج وتسويق وتوزيع المنتجات البترولية، وخاصة زيوت التزييت في مصر في ظل رغبة قوية من الشركة في التوسع في هذا النشاط وتحويل مصر إلى مركز تصدير لمنتجات الشركة العالمية لقارة أفريقيا ومنطقة شرق المتوسط.

جاء ذلك على هامش زيارة برانت فيش رئيس شركة شيفرون العالمية للمنتجات، لمصر حاليًا على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الشركة العالمية ومن ضمنهم رام كومار نائب رئيس شيفرون لإدارة وتنمية الشركات المشتركة، ودانييلا لينكولن مدير عام المبيعات وشئون العمليات البحرية بأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، والمهندس أنيس أبو النجا مدير شركة شيفرون مصر.



وزير البترول يستقبل وفد من شركة شيفرون العالمية

قال "الملا"، إن شركة شيفرون تعد شريك استراتيجي لقطاع البترول وتتوسع حاليًا في عملياتها في مجال البحث والاستكشاف في مناطق امتيازها بمصر ومنطقة شرق المتوسط، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولى أهمية قصوى لأنشطة التصنيع والتصدير والتي تعود بالنفع على الاقتصاد وأن مصر تمتاز بموقع جغرافي متميز وبنية تحتية متطورة وإمكانات تصنيعية وخبرات ومهارات وسوق محلى كبير ومتنوع ما يؤهلها لأن تصبح مركز تصنيع وتصدير للعديد من المنتجات.



وزير البترول ووفد من شركة شيفرون العالمية

وأضاف وزير البترول، أن الحكومة المصرية تدعم أنشطة الشركات العالمية ومجهوداتها وتعمل على تذليل الصعاب وتيسير سبل تأدية الأعمال وتنميتها، مؤكداً أن تواجد شركة كبرى بحجم شيفرون في السوق المصرية وفى منطقة شرق المتوسط يظهر مدى أهمية أداء العمليات بهما وثقة المستثمرين.

ولفت "الملا"، إلى أن تصدير منتجات عالية الجودة مثل منتجات شركة شيفرون، والتي يتم تصنيعها في مصر وتحمل علامة صنع في مصر يضفى قيمة كبيرة لصناعة الزيوت في مصر، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال وقود السفن الأخضر منخفض الكبريت والذى تتوسع مصر حاليًا في أنشطته.



وزير البترول يجتمع مع مسؤولي شركة شيفرون العالمية

ومن جانبه أكد رئيس شيفرون للمنتجات، أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات كبيرة في مصر سواء في مجال البحث والاستكشاف أو في مجال تصنيع الزيوت ووقود السفن وتستهدف توسعة دائرة المستهلكين لمنتجاتها داخل وخارج مصر، مشيراً إلى أن الشركة تعتبر مصر بوابة لقارة أفريقيا ومنطقة شرق المتوسط وتسعى لأن تصبح مصر مركزاً لتصدير منتجات الشركة لهذه المناطق.

وأشاد بالمحفزات التي تقدمها الدولة المصرية ووزارة البترول والثروة المعدنية للمستثمرين وبالفرص الاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها مصر، مؤكدًا أن فرص تنمية عمليات شيفرون في مصر كبيرة وأنها تعد حاليًا برنامج تصدير طموح يتوافق مع أهداف الوزارة ويضمن تحقيق فوائد لكافة الأطراف المعنية وسيتم تقديمه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن شيفرون تعمل كذلك على إعداد عدة مشروعات للتنمية المجتمعية في مناطق عملها في مصر.