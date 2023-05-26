شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة تتراجع.. وعيار 21 يسجل 2330 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر، تراجعًا مقارنة بتداولات أمس، استجابةً لانخفاض أسعار الأونصة العالمية في ظل اقتراب التسعير المحلي من التسعير العالمي خلال هذا الفترة التي تخلو من عوامل محركة للسواق المحلي.

وسجل سعر الذهب عيار 21- الأكثر شيوعًا- اليوم 2330 جنيهًا للجرام لينخفض بمقدار 30 جنيهًا عن أعلى سعر سجله أمس عند 2360 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18640 جنيه.





أسعار الذهب اليوم:عيار 21 يسجل 2330 جنيها

عيار 18 يسجل 1997 جنيها.

عيار 24 يسجل 2663 جنيها.

الجنيه الذهب 18640 جنيها.

التراجع الحالي في أسعار الذهب يأتي في ظل استقرار الأسواق المحلية بشكل كبير وغياب العوامل التي تسبب تذبذب حاد في الأسواق مما يدفع سعر الذهب محلياً إلى التداول وفقاً للتغيرات في الأسواق العالمية.

المبادرات الأخيرة التي قامت بها الجهات المعنية وعلى رأسها مبادرة السماح لواردات الذهب بالدخول دون رسوم جمركية ساعدت على استقرار الأسواق بشكل كبير وزيادة المعروض المحلي من خام الذهب ليحقق توازن بين العرض والطلب في الأسواق.

من جهة أخرى شهد الطلب المحلي بعض الاستقرار في الفترة الحالية بعد أن استطاعت أسواق الذهب استيعاب الطلب الكبير الذي نتج عن السيولة النقدية لاستحقاق شهادات الـ 18%، وهو الطلب الذهب تسبب في ارتفاع الذهب لمستوى قياسي عند 2800 جنيه للجرام.

عودة الذهب إلى هذه المستويات قد يتطلب زخم شرائي كبير وتحرك كبير في الأسواق قد ينتج في حالة تغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بشكل كبير أو تزايد السيولة النقدية لدى المواطنين بشكل يزداد معه الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة، وفقًا لتقرير اقتصادي.