شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. المالية: زيادة رسوم التنمية لا تمس السلع الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 26-5-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تراجع سعر الذهب عيار 21- الأكثر شيوعًا- بقيمة 30 جنيهًا ليسجل اليوم 2330 جنيهًا للجرام، وتوقيع اتفاقيات وعقود لمشروعات جديدة تقام في منطقة السخنة الصناعية بين شركات متنوعة والمطور الصناعي تيدا-مصر بإجمالي استثمارات 687 مليون دولار.



وليد جمال الدين يتوسط مسؤولي الشركات الصينية

687 مليون دولار استثمارات جديدة في الطاقة والمنسوجات بقناة السويسشهد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع اتفاقيات وعقود لمشروعات جديدة تقام في منطقة السخنة الصناعية بين شركات متنوعة والمطور الصناعي تيدا-مصر بإجمالي استثمارات 687 مليون دولار. 687 مليون دولار استثمارات جديدة في الطاقة والمنسوجات بقناة السويسشهد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع اتفاقيات وعقود لمشروعات جديدة تقام في منطقة السخنة الصناعية بين شركات متنوعة والمطور الصناعي تيدا-مصر بإجمالي استثمارات 687 مليون دولار.

وفي نفس السياق التقى الدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج، بممثلي شركات فولفو، وسكانيا، وإير بون جروب للهيدروجين الأخضر، ومؤسسة بيزنس سويدان لتشجيع الاستثمارات والمجلس العالمي للصناعات السويدية وعدد من ممثلي وزارة الخارجية المسئولين عن مكاتب الشرق الأوسط وإفريقيا.

وخلال اللقاء عبر دان بيترسون، نائب الرئيس الأول، لهيكل وحدة الأعمال بمجموعة فولفو، عن رغبة الشركة في زيادة استثماراتها في مصر، حيث تتواجد الشركة من خلال أحد وكلائها بمصر ، وتعمل على تحديث وسائل المواصلات العامة في مصر حيث تقوم بتصنيع سيارات النقل الجماعي، كما تدخل في تصنيع الأتوبيسات الكهربائية، حاليًا بالسوق المصري، مؤكداً على أن التعاون والشراكة مع مصر تمهد لمزيد من التعاون وخلق مزيد من فرص العمل والتدريب للعمالة الفنية داخل مصر.



أسعار الذهب اليوم الجمعة تتراجع.. وعيار 21 يسجل 2330 جنيها للجرامشهدت أسعار الذهب في مصر، تراجعًا مقارنة بتداولات أمس، استجابةً لانخفاض أسعار الأونصة العالمية في ظل اقتراب التسعير المحلي من التسعير العالمي خلال هذا الفترة التي تخلو من عوامل محركة للسواق المحلي. أسعار الذهب اليوم الجمعة تتراجع.. وعيار 21 يسجل 2330 جنيها للجرامشهدت أسعار الذهب في مصر، تراجعًا مقارنة بتداولات أمس، استجابةً لانخفاض أسعار الأونصة العالمية في ظل اقتراب التسعير المحلي من التسعير العالمي خلال هذا الفترة التي تخلو من عوامل محركة للسواق المحلي.

وسجل سعر الذهب عيار 21- الأكثر شيوعًا- اليوم 2330 جنيهًا للجرام لينخفض بمقدار 30 جنيهًا وبلغ عيار 18 قيمة 1997 جنيها، وعيار 24 سجل 2663 جنيها، والجنيه الذهب 18640 جنيها.

وزير المالية: زيادة رسوم التنمية لا تمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنينأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين، موضحًا أنه لا صحة لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والعطور "البرفانات"، كما أنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب، وأنه تمت زيادة رسوم المغادرة للمصريين خمسين جنيهًا فقط. وزير المالية: زيادة رسوم التنمية لا تمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنينأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين، موضحًا أنه لا صحة لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والعطور "البرفانات"، كما أنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب، وأنه تمت زيادة رسوم المغادرة للمصريين خمسين جنيهًا فقط.

قال وزير المالية، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن التعديلات اقتصرت على بعض السلع الترفيهية وغير الضرورية وغير الأساسية مثل الكافيار والسيمون فيميه، لافتًا إلى أن تعديلات قانون ضريبة دخول المسرح والملاهي شملت بعض الأنشطة المعدة بغرض التسلية كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو بالزيادة من جنيه إلى عشرين جنيهًا.