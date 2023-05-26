شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التأمين تصرف 7.7 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 3 شهور بنمو 24.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2023 وبلغت 18.2 مليار جنيه مقابل 13.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 37.3%.

ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 8.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2023 مقابل 5.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة نمو 59.7%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 9.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2023 مقابل 7.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 21.7%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 7.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2023 مقابل 6.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 12.3%.

ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 3 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2023 مقابل 2.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022، بنسبة نمو 24.7%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 4.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2023 مقابل 4.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 5.6%.

ووزعت الأقساط خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2023 بين 6.2 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري مقارنة بقيمة 4 مليارات جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 53.4%، و 629.2 مليون جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 847.7 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة انخفاض 25.8%.

ووزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 2.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2023 مقابل 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 15.2%، و213.1 مليون جنيه تعويضات مسددة للتأمين التكافلي مقابل 217.4 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض 2%.