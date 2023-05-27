فرض رسوم جديدة على السلع المعمرة والمياه الغازية!.. وزير المالية يحسم الجدل

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حقيقة فرض ضرائب أو رسوم جديدة على السلع المعمرة والمياه الغازية.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، نفى "معيط" فرض ضرائب جديدة أو رسوم جديدة على السلع المعمرة والأجهزة المنزلية والمياه الغازية والمكياجات والبرفانات.

وعن أسباب الرسوم الجديدة التي تم فرضها على بعض السلع والخدمات والتعديلات الضريبية، أوضح وزير المالية أنها بهدف تنمية موارد الدولة ولعدم الاستدانة، خاصة أنها ليست من السلع الأساسية.

وأضاف أن الرسوم الجديدة استهدفت عدم التأثير على السلع الأساسية، لافتا إلى أن مستخدمي السلع التي فرضت عليها الرسوم الجديدة طبقة معينة ومحدودة.

وأشار الدكتور محمد معيط إلى أن معظم هذه السلع هي سلع مستوردة، موضحًا أن القرار يهدف إلى تقليل الاستيراد.