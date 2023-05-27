شكرا لقرائتكم خبر عن 2.4 مليار جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر
ومثلت تعاملات المصريين 83.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.2%، وسجل العرب 8.2%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 6.908 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 2.381 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 13.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.105 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 661.6 مليار جنيه إلى 671.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 209.7 مليار جنيه إلى 215 مليار جنيه بنسبة نمو 2.5%.
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