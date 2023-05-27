وزير المالية يعلن زيادة أسعار البن خلال أيام

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن سعر البن سيزيد خلال الفترة المقبلة، بعد فرض ضريبة جديدة عليه تبلغ 10%.

وقال "معيط"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، إن الرسوم والضرائب الجديدة التي أقرها البرلمان ستجلب موارد للدولة بنحو 5 مليارات جنيه.

ونفى الوزير فرض رسوم إضافية على السلع المعمرة والأجهزة المنزلية.

وأوضح أن رسوم المغادرة لست أمرًا جديدًا، لافتا إلى أن هناك رسم مغادرة موجود منذ وقت طويل جدًا، يبلغ "50 جنيهًا".

وأوضح الدكتور محمد معيط أن القرار الجديد يستهدف رفع قيمة رسم المغادرة إلى 100 جنيه عدا محافظات؛ الأقصر وأسوان وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، إذ ستظل كما هي «50 جنيهًا».