وزير المالية عن رسوم حفلات الساحل: واحد دافع 3 آلاف لو قلت له إديني 20 جنيه هيزعل؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن زيادة الرسوم على بعض السلع والخدمات، من المستهدف أن تحقق 5 مليارات جنيه.

وقال "معيط" في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، إن هذه الأموال سيتم ضخها في فروق الموازنة وسعر القمح ورغيف العيش.

ورد الوزير على انتقادات البعض من زيادة الرسوم على الحفلات والعروض الترفيهية، حيث قال: "لما ألاقي حفلات في الساحل سعر التذكرة بالآلاف الجنيهات والناس مش زعلانة.. لكن لو الدولة هتاخد 5 جنيه الناس زعلانة".

وأضاف الدكتور محمد معيط: "يعني واحد راح دافع في حفلة 3 آلاف جنيه، لو قلت له إديني 20 جنيه، ده اللي هيزعل".

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=6088832874577171