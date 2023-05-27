الاقتصاد

صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء "الموارد الأساسية"

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القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ، والتجارة والموزعون، وخدمات النقل والشحن بنسبة 6.8%، 6.7%، 6.1%، أعقبهم قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والمنسوجات والسلع المعمرة، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 5.7%، 5.2%، 5.2%، على التوالي، يليهم قطاعا مواد البناء، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.9%، 3%، على التوالي.

 

وصعد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.4%، وقفز قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.5%، وزاد قطاع البنوك بنسبة 1.5%، ثم قطاعا العقارات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.4%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.3%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، فيما تراجع قطاع الموارد الأساسية وحيدًا بنسبة 3.5%.

 

 

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 17043.62 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.72% ليغلق عند مستوى 3101.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.75% ليغلق عند مستوى 4665.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 20354.41 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 6.59% ليغلق عند مستوى 3992.24 نقطة.

 

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 13.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.105 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 661.6 مليار جنيه إلى 671.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 209.7 مليار جنيه إلى 215 مليار جنيه بنسبة نمو 2.5%.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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