شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البصل والطماطم فى الأسواق.. واستقرار باقى الأصناف والان مع تفاصيل الخبر
وسجل سعر الفاصوليا 4 إلى 7 جنيهات في أسواق الجملة، والباذنجان البلدى 3 إلى 6 جنيهات، والرومى 5 إلى 9 جنيهات، والباذنجان الأبيض 4 إلى 7 جنيهات، الفلفل الرومى الصوب 4 إلى 7 جنيهات، والفلفل البلدي 5 إلى 7 جنيهات، والفلفل الحامى 5 إلى 8 جنيهات.
وبلغ سعر كيلو الملوخية فى الجملة 5 إلى 8 جنيهات والخيار الصوب 6 إلى 8 جنيهات، والخيار البلدي 4 إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر البامية 20 إلى 24 جنيها والبسلة 18 إلى 22 جنيها والسبانخ 7 إلى 10 جنيهات والقلقاس 5 إلى 8 جنيهات.
هذه الأسعار تعبر فقط عن سوق الجملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن إلي الأسواق المختلفة ، لذلك تختلف هذه الأسعار بين منطقة إلى أخري بحسب مكاسب التجار.
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