الاقتصاد

انخفاض أسعار البصل والطماطم فى الأسواق.. واستقرار باقى الأصناف

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القاهرة - سامية سيد - تراوحت أسعار الخضروات في أسواق الجملة، بين تراجع بعض الأصناف وهي الطماطم وتراوح سعرها بين 3.5 إلى 5 جنيهات بتراجع 1.5 جنيه، والبطاطس من 4 إلى 5.5 جنيه، والبصل 9 إلى 13 جنيها بانخفاض 2 جنيهًا، الكوسة 6 إلى 8 جنيهات، والجزر 2.5 إلى 6.8 جنيها.

 

وسجل سعر الفاصوليا 4 إلى 7 جنيهات في أسواق الجملة، والباذنجان البلدى 3 إلى 6 جنيهات، والرومى 5 إلى 9 جنيهات، والباذنجان الأبيض 4 إلى 7 جنيهات، الفلفل الرومى الصوب 4 إلى 7 جنيهات، والفلفل البلدي 5 إلى 7 جنيهات، والفلفل الحامى  5 إلى 8 جنيهات.

 

وبلغ سعر كيلو الملوخية فى الجملة 5 إلى 8 جنيهات والخيار الصوب 6 إلى 8 جنيهات، والخيار البلدي 4 إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر البامية 20 إلى 24 جنيها والبسلة 18 إلى 22 جنيها والسبانخ 7 إلى 10 جنيهات  والقلقاس 5 إلى 8 جنيهات.

 

هذه الأسعار تعبر فقط عن سوق الجملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن إلي الأسواق المختلفة ، لذلك تختلف هذه الأسعار بين منطقة إلى أخري بحسب مكاسب التجار.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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