شكرا لقرائتكم خبر عن سعر كيلو الفراخ يسجل 63 جنيهًا تسليم أرض المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الدواجن فى السوق، تحرك بحوالي جنيه واحد فقط، وسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 63 جنيهًا، ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 70 و75 جنيهًا بحسب المنطقة، وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.

وأشارت شعبة الدواجن، إلى أن سعر البيض سجل 81 جنيهًا لكرتونة البيض الأبيض، وبلغ سعر البيض البلدى 99 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر 88 جنيهًا للكرتونة، ويضاف 10 إلى 15 جنيها على هذه الأسعار كتكلفة النقل ومكاسب التجار.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض 12 جنيها والكتكوت الساسو 10 جنيها والكتكوت بلدى 6.5 جنيها والكتكوت الهجين 6.5 جنيه الفيومى على وشه 9 جنيهات والبط المولر27 جنيها وبلغ سعر البط المسكوفى 29 جنيها والبط البيور 19 جنيها والسمان عمر أسبوعين 7 جنيهات.