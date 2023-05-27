شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجميل: استصلاح الأراضى الجديدة ودعم البحث العلمى يحقق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة "كايرو 3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن الجهود المتسارعة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستصلاح مساحات واسعة من الأراضى الجديدة وفق أحدث تكنولوجيات الزراعة والرى، يعمل على سد الفجوة القائمة فى المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والصويا وعباد الشمس والفول، كما يحقق الأمن الغذائى من خلال تأمين احتياجات المواطنين من تلك المحاصيل لعدة أشهر، مهما كانت التقلبات والأزمات العالمية.

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم البحث العلمى، تصب فى نفس الغاية وهى الإسراع فى تحقيق معدلات كبيرة من الزيادة فى إنتاج المحاصيل الاستراتيجية التى تهم المواطنين، وذلك من خلال العمل فى عدة مسارات متوازية، مثل استنباط أصناف جديدة تزيد غلة الفدان من المحصول، واستنباط أصناف قادرة على تحمل الظروف الزراعية فى المناطق المستصلحة مثل توشكى وشرق العوينات والمنطقة الشمالية، والتى تعتمد على الرى من خلال المياه الجوفية بنسبة ملوحة مرتفعة.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، أن الدولة المصرية تعمل على تطوير منظومة الرى بالكامل لتستفيد من كل قطرة مياه فى حصة مصر وبدلا من الرى بالغمر الطريقة القديمة المتبعة التى كانت تهدر كميات كبيرة من المياه أمكن تحديث مساحات كبيرة من الأ{أرضى الزراعية للرى بالتنقيط وفق تكنولوجيات حساسة تعمل وفق احتياجات المحاصيل وتوفر كميات كبيرة من المياه كانت تهدر فى الصرف الزراعى أو فى باطن الأرض، وأمكن استخدامها فى استصلاح وزراعة مساحات جديدة من الأراضى والصوب الزراعية مثل الدلتا الجديدة ووسط سيناء.

وأكد أيمن الجميل، أن جهود الدولة المصرية للنهوض بالزراعة والرى وفق خطة التنمية الشاملة، تتجه إلى ميكنة جميع الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية وكذلك الأراضى القابلة للاستصلاح والزراعة خلال السنوات المقبلة، حتى تكون جميع المساحات من الأراضى بمثابة شبكة متكاملة مترابطة على مستوى الجمهورية ولها قاعدة بيانات متكاملة عن الزراعة سواء المساحة المزروعة أو الشاغرة وطبيعة التربة واحتياجاتها من المياه ونوعية المحاصيل الأكثر ملاءمة بالنسبة لها، وكذلك احتياجاتها من الأسمدة وكافة مستلزمات الزراعة، وهذه الخطة بدأت بمشروع الكارت الذكى للفلاح فى عدة محافظات .

وأشار أيمن الجميل، إلى أن دعم البحث العلمى من خلال المؤسسات البحثية المصرية وكليات الزراعة على مستوى الجامعات وكذلك الخطة المتكاملة لميكنة الزراعة والرى، كفيلان بتحقيق الهدف الأكبر لخطة التنمية الشاملة 2030 وفى القلب منها الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين على مدار العام.