شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم 27 مايو 2023.. عيار 21 يسجل 2385 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في مصر تسجيل مستويات 2385 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر، وذلك وسط تذبذب في الأسعار وتحركات مستمرة واضحة على مدار هذا الأسبوع، وفيما يلي تطورات أسعار الذهب





أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2385 جنيها

عيار 18 يسجل 2044 جنيها.

عيار 24 يسجل 2726 جنيها.

الجنيه الذهب 19080 جنيها.

أسعار الذهب

اختتمت أسعار الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك في ظل تغير في توجهات أسواق الذهب على المدى القصير بعد إغلاقه تحت مستوى الدعم 1950 دولارا للأونصة، في ظل انتعاش لمستويات الدولار بدعم من البيانات الاقتصادية.

انخفضت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6% لتفقد أكثر من 30 دولارا، ويغلق الذهب تداولاته عند 1946 دولارا للأونصة تحت مستوى الدعم الهام 1950 دولارا للأونصة، بينما قد سجل أدنى مستوى في 9 أسابيع عند 1936 دولارا للأونصة.

منذ تسجيل الذهب أعلى مستوى تاريخي مطلع هذا الشهر عند 2080 دولارا للأونصة فقد أكثر من 130 دولارا منخفضاً بنسبة 6.4%، وذلك في ظل تغير توقعات الأسواق لأسعار الفائدة الأمريكية بالإضافة إلى الانتعاش في مستويات الدولار، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.