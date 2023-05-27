شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 76.95 دولار للبرميل و72.67 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالنفط 76.95دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 72.67دولار، حيث ارتفعت الأسعار بأكثر من1% فى ختام تعاملات الجمعة، كما سجلت الأسعار مكاسب أسبوعية .

وقالت وسائل إعلام، اليوم السبت، إن مبنى خط أنابيب نفطي بمنطقة بسكوف الروسية على حدود بيلاروسيا، تعرض للضرر بعد وقوع انفجار ضخم بالمنطقة.

من ناحية أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، أن أوكرانيا هاجمت "الكرملين" بطائرات مسيرة في 3 مايو الجاري بدون التنسيق مع الدول الغربية.

وقال جالوزين - في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت "شهدنا في 3 مايو الحالي عملا إرهابيا جديدا نفذه نظام كييف بالهجوم على مبنى الكرملين، حيث كانت هناك في الواقع محاولة لاغتيال الرئيس الروسي، كما أن الكرملين في موسكو يعتبر موقعا للإرث الثقافي على قائمة اليونسكو".

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن بلاده ستورد في العام الجاري 2023 أكثر من 50% من نفطها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال نوفاك في بيان، "لقد اعتدنا أن نورد حوالي 225 مليون طن من النفط الخام والمشتقات النفطية إلى البلدان في الغرب".. مضيفا "نتيجة للتغيير في الخدمات اللوجستية في عام 2022، تم إعادة توجيه حوالي 40 مليون طن إلى آسيا ومنطقة المحيط الهادئ"، مشيرا إلى أنه في العام الجاري سيتم إعادة توجيه 140 مليون طن أخرى وستبقى حوالي 80 مليون طن موجهة إلى الأسواق الغربية.

يُذكر أنه عقب فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، بما فيها على قطاع النفط ومشتقاته، قررت روسيا الاتجاه شرقا وتعزيز العلاقات مع آسيا وخاصة الصين والهند.