الاقتصاد

سعر الريال القطرى فى مصر بتداولات اليوم السبت 27 مايو 2023

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 27-5-2023، بالبنوك المصرية، والذي سجل فى البنك الأهلي المصري سعر 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.88 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

 

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

 

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سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
 

7.80 جنيه للشراء.

 

8.46 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى بنك مصر
 

8.31 جنيه للشراء.

 

8.47 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
 

7.88 جنيه للشراء.

 

8.48 جنيه للبيع.

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سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي
 

7.89 جنيه للشراء.

 

8.49 جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى الأهلي
 

8.46 جنيه للشراء.

 

8.49 جنيه للبيع.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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