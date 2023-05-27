شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصار يصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي "من أجل تنمية صحة المرأة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت بياناً صحفياً ، وذلك بمناسبة اليوم العالمى" من أجل تنمية صحة المرأة"، حيث تقوم دول العالم المختلفة باستعراض الوضع الصحى الراهن للمرأة، وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم بمناسبة اجتماع أعضاء الشبكة العالمية للمرأة من أجل الحقوق الإنـجابية فى كوستـاريكا عام 1987 والذي تم فيه تحديد 28 مايو يوماً عالمياً من أجل تنمية صحة المرأة.

ومن أهم المؤشرات العالمية - وفقاً لتقرير (حالة سكان العالم عام 2023 ) – الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، كان 2.3٪ معدل الخصوبة الإجمالى لكل إمرأة على مستوى العالم ، و76 عام هو العمر المتوقع عند الميلاد للسيدات على مستوى العالم .

واضاف البيان، أن 65٪ نسب السيدات المتزوجات فى سن (15-49 عاماً) على مستوى العالم يستخدمن أى وسيلة لتنظيم الأسرة ، و 59٪ نسب السيدات المتزوجات فى سن (15-49 عاماً) على مستوى العالم يستخدمن أى وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة ، و 11٪ نسب السيدات المتزوجات فى سن (15-49 عاماً) على مستوى العالم لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة .

ومن أهم المؤشرات وفقاً لبيانات الجهاز لجمهورية مصر العربية كان العمر المتوقع عند الميلاد للإناث (73.6 سنة) العمر المتوقع عند الميلاد للإناث عام 2023، و ارتفع العمر المتوقع عند الميلاد للإناث من 72.2 عام 2021 إلى 73.6 عام 2023 بناءً على أخر بيان من الإسقاطات السكانية، وتوقع البقاء هو المتوسط التقديري لعدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها الفرد.

وبلغ معدل الإنـجاب الكلى 2.85 مولود لكل سيدة من بيانات المسح الصحى للأسرة المصرية عام 2021 مقابل 3.5 عام 2014 وهو عباره عن متوسط عدد الأطفال التى تنجبهم السيدة خلال الفترة العمرية (15-49 سنة)، و وفقاً لبيانات المسح الصحى للأسرة المصرية 2021، فإن 66.4 ٪ نسبة السيدات المتزوجات حالياً يستخدمن وسائل تنظيم أسرة وتعتبر بيانات الإستخدام الحالى لوسائل تنظيم الأسرة من أهم المعلومات التى تم جمعها فى المسح الصحى للأسرة المصرية2021، وبصفة عامة أظهرت بيانات المسح بإرتفاع نسب السيدات المتزوجات اللأتى يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة حالياً لتصل إلى 66.4٪ مقارنةً بعام 2014 التى كانت 58.5٪ ،وكانت اعلى نسب لإستخدام وسائل تنظيم الأسرة فى محافظة البحيرة 76.7٪ وأقلها محافظة قنا بنسبة 46.9٪ .

و إرتفعت نسبة السيدات اللأتى لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة فقد زادت التقديرات زيادة طفيفة فى عام 2021 عن عام 2014 وكانت النسب (13.8٪ ، 12.6٪) على التوالى، و نسبة السيدات اللاتى حصلن على اى خدمة من خدمات رعاية الحمل أثناء حملهم من مولودهم الحى الأخير قد زادت من 90٪ عام 2014 إلى 97٪ عام 2021 ، ووجد أن 76٪ مواليد أحياء ولدوا ولادة قيصرية ، ويمثل حضر الوجه البحرى المرتبة الأولى للولادات القيصرية بنسبة (84٪) وأقلها كان من نصيب محافظات الحدود بنسبة (53.6٪) ، ومن الجدير بالذكر إرتفاع نسبة الولادات القيصرية لتصل إلى 72.2٪ عام 2021 مقابل 51.5٪عام 2014 .

نظراً لمجهودات الدولة من مبادرات لتحسين صحة المرأة المصرية فقد تباينت إنخفاض نسب وفيات الإناث طبقاً للأمراض على النحو التالى

أمراض الجهاز الدورى:

انخفضت نسبة وفيات الإناث بهذا السبب من50.6٪ عام 2017 إلى 48.8٪ من إجمالي وفيات الإناث عام 2021.

وانخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الهضمي من 8.9٪ عام 2017 إلى 4 ٪ من إجمالي وفيات الإناث عام 2021، وترجع نسبة الإنخفاض نتيجة المبادرات الصحية التى تقوم بها الدولة، وإنخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب الأورام من 6.4٪ عام 2017 إلى 4.2 ٪ عام 2021، وترجع نسبة الإنخفاض نتيجة المبادرات الصحية التى تقوم بها الدولة .

كما توضح المؤشرات أن المبادرات التى تقوم بها الدولة تعمل على تحسين الوضع الصحى للمرأة المصرية ، وذلك من خلال رصد هذه المؤشرات :

- 34.8 مليون سيدة تم تقديم الخدمة لهن وتتضمن إجمالى تردد الحالات للوحدات كزيارة لأول مرة أو زيارة عارضة أو زيارة دورية، منهم 19.3مليون سيدة تقدمن بالزيارة لأول مرة، 7.2 مليون سيدة تقدمن بزيارة عارضة، 8.3 مليون سيدة تلقين متابعة دورية سنوية لحالتهن الصحية، 534.5 ألف سيدة ترددن على المستشفيات لتلقى الفحص المتقدم، 288.9 ألف سيدة أجريت لهن أشعة، 28.1 ألف تم سحب وتحليل باثولوجى لعينتهن، 4.2 مليون سيدة لديهن أمراض مزمنة .

• مبادرة العناية بصحة الأم والجنين من (يوليو 2019 حتى مارس 2023)

- 1.9 مليون سيدة إجمالى عدد المستفيدات من المبادرة .