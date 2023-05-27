شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع مجلس وزراء منظمة أوابك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) المهندس جمال عيسى اللوغاني، بأن دولة الكويت ستحتضن الاجتماع العاشر بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة على مستوى المندوبين الذي سيعقد حضوريا يوم غدا الأحد، بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة ممثلين لوزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء، وسيترأس هذا الاجتماع المهندس نصير عزيز جبار، ممثل جمهورية العراق في المكتب التنفيذي للمنظمة، التي لها رئاسة الدورة لعام 2023.

وقد أشار اللوغاني إلى أن الاجتماع سيناقش مجموعة من المواضيع ذات العلاقة بأعمال ونشاط المنظمة ومن أهمها تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها، مع تطوير نشاطاتها وإعادة النظر في النظم والقوانين التي تحكم عملها، بشكل يتلاءم مع التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة. وعمليات التحضير والاعداد لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المزمع عقده في دولة قطر يومي 11 و12 ديسمبر 2023 بناء على دعوة من المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة وموضوع جائزة منظمة أوابك للبحث العلمي التي تمنح كل سنتين ومجالها لعام 2022 هو"تقنيات نزع الكربون في الصناعة البترولية، والاقتصاد الدائري".

وأفاد الأمين العام، بان الاجتماع العاشر بعد المائة لمجلس وزراء منظمة أوابك (على مستوى المندوبين)، سيسبقه الاجتماع " 165 " للمكتب التنفيذي الذي سيعقد في نفس اليوم بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة، وبرئاسة المهندس نصير عزيز جبار، ممثل جمهورية العراق في المكتب التنفيذي للمنظمة، التي لها رئاسة الدورة الحالية.

واختتم الأمين العام، تصريحه معرباً عن شكره الجزيل للدعم المتواصل الذي تتلقاه الأمانة العامة لمنظمة أوابك من الدول الأعضاء في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ولما فيه خير ومصلحة الدول الأعضاء.