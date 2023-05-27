شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاهات سوق الذهب في مصر والبورصة العالمية الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365 تغطية خاصة حول تطورات أسعار الذهب في مصر والبورصة العالمية وتوقعات واتجاهات السوق في الفترة القادمة، وناقشت التغطية أسباب هبوط الذهب في البورصة العالمية إلى مستويات ما دون 1950 دولارا للأونصة، وذلك مع استمرار الضغط من الدولار والتصريحات الصادرة من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول مستقبل رفع الفائدة.

اختتمت أسعار الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك في ظل تغير في توجهات أسواق الذهب على المدى القصير بعد اغلاقه تحت مستوى الدعم 1950 دولار للأونصة، في ظل انتعاش لمستويات الدولار بدعم من البيانات الاقتصادية.

انخفضت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6% لتفقد أكثر من 30 دولار، ويغلق الذهب تداولاته عند 1946 دولار للأونصة تحت مستوى الدعم الهام 1950 دولار للأونصة، بينما قد سجل أدنى مستوى في 9 أسابيع عند 1936 دولار للأونصة.

منذ تسجيل الذهب أعلى مستوى تاريخي مطلع هذا الشهر عند 2080 دولار للأونصة فقد أكثر من 130 دولار منخفضاً بنسبة 6.4%، وذلك في ظل تغير توقعات الأسواق لأسعار الفائدة الأمريكية بالإضافة إلى الانتعاش في مستويات الدولار، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.