الاقتصاد

وزير العدل بالبحرين يستعرض التعاون في مكافحة غسل الأموال والإرهاب مع مصر

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القاهرة - سامية سيد - استقبل نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمكتبه بمقر الوزارة بمملكة  البحرين ، المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر .

ورحب وزير العدل بحسب ما نشرته صحيفة الأيام البحرينية ، برئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر، مشيدًا بمدى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين ومصر، وما تشهده على الدوام من تقدم ونماء في المجالات كافة.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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