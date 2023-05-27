شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. اقتصادية القناة: توسعات فى خطوط إنتاج الأجهزة الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 27-5-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها أجرى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوفد المرافق له، جولة تفقدية صباح اليوم بشركة ميديا Midea لصناعات الأجهزة الكهربائية بمدينة جوانزو الصينية.

رئيس اقتصادية قناة السويس من الصين: توسعات فى خطوط إنتاج الأجهزة الكهربائية المنزلية

أجرى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوفد المرافق له، جولة تفقدية صباح اليوم بشركة ميديا Midea لصناعات الأجهزة الكهربائية بمدينة جوانزو الصينية، وذلك ضمن الجولة الترويجية لوفد الهيئة في جمهورية الصين، حيث بدأت الجولة التفقدية باجتماع مع مسئولي شركة ميديا للتباحث بشأن خطوط الإنتاج الخاصة بالمصنع داخل المطور الصناعي تيدا-مصر في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، ثم توجه الوفد للتعرف على خطوط إنتاج الأجهزة الكهربائية وتفقد حجم تطور الأعمال داخل المقر الرئيسي للشركة الأم في جوانزو، كما تفقد الوفد مركز عمليات الذكاء الرقمي KWHA Digital Intelligence Operation Center والذي يحدد ويراقب عمليات التشغيل لخطوط الإنتاج ومؤشرات الأداء منذ بداية التصنيع للأجهزة وصولاً بالتغليف وحتى شحن المنتجات للأسواق.

من جانبه أعرب وليد جمال الدين عن سعادته بالتقدم الذي تحرزه شركة ميديا في مجال تصنيع الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأكد على الدعم الكامل الذي تقدمه المنطقة لشركة ميديا من خلال الحوافز الاستثمارية، وتسريع وتيرة أي إجراءات لتتمكن من التصدير للأسواق الأوروبية والأفريقية والشرق الأوسط، وأيضاً دعم تصدير منتجاتها للسوق المحلي، الذي يعد من الأسواق المستهلكة للأجهزة الكهربائية من تكييفات وغسالات الأطباق لهذه العلامة التجارية، لافتاً إلى أن توسع الشركة في خطوط الإنتاج بمصر يدعم ويثقل صادراتها للأسواق الخارجية نظراً لقرب ميناء السخنة لمنطقة السخنة الصناعية.

1.6 % تراجعاً في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع

اختتمت أسعار الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك في ظل تغير في توجهات أسواق الذهب على المدى القصير بعد اغلاقه تحت مستوى الدعم 1950 دولار للأونصة، في ظل انتعاش لمستويات الدولار بدعم من البيانات الاقتصادية.

وانخفضت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6% لتفقد أكثر من 30 دولار، ويغلق الذهب تداولاته عند 1946 دولار للأونصة تحت مستوى الدعم الهام 1950 دولار للأونصة، بينما قد سجل أدنى مستوى في 9 أسابيع عند 1936 دولار للأونصة، بحسب التحليل الفني لمنصة جولد بيليون.

ومنذ تسجيل الذهب أعلى مستوى تاريخي مطلع هذا الشهر عند 2080 دولار للأونصة فقد أكثر من 130 دولار منخفضاً بنسبة 6.4%، وذلك في ظل تغير توقعات الأسواق لأسعار الفائدة الأمريكية بالإضافة إلى الانتعاش في مستويات الدولار.

نائب وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف بمحافظتي شمال وجنوب سيناء

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعا، لمتابعة موقف مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، بحضور الدكتور أسامة حمدى، مستشار الوزير لشئون المشروعات والمتابعة، ومسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمكتب الفني بالوزارة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وتماشيا مع ما توليه الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، وسرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية التي تساهم في الإسراع بمعدلات التنمية.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية تحديد أولويات إنجاز المشروعات طبقاً للاحتياجات والفرص المتاحة، مع وضع البدائل لحل جميع المشكلات التي قد تواجه أعمال التنفيذ لتفاديها قبل حدوثها، لمواكبة الخطة التي تتبناها الدولة للانتهاء من تنمية سيناء، اتساقاً مع الجهود التي بذلت في جميع المجالات، خاصة ما يتعلق بالأمن والأمان لسكان المحافظتين.

الهيئة العامة للاستثمار تسلم رخصتين ذهبيتين جديدتين لإنتاج الأجهزة المنزلية

سلم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رخصتين ذهبيتين في قطاع إنتاج الأجهزة المنزلية والسلع المُعمرة بمدينة العاشر من رمضان، ليصبح إجمالي عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 15 شركة.

وتسلم الرخصة الذهبية الأولى أوميت جونيل، المدير العام لشركة بيكو مصر للأجهزة المنزلية، بغرض إنشاء مصنع لتصنيع وتجميع السلع الاستهلاكية المُعمرة والأجهزة الكهربائية، بينما تسلم الرخصة الذهبية الثانية لويس ألفاريز، الرئيس التنفيذي لشركة "بي إس إتش إيجيبت" للأجهزة المنزلية، المالكة للعلامة التجارية (بوش)، بغرض إنشاء مصنع بوتاجازات ومبردات.

وتخطط شركة بيكو مصر للانتهاء من المرحلة الأولى من المصنع بنهاية العام الحالي، بتكلفة استثمارية 107 ملايين دولار، وسيوفر المصنع 1300 فرصة عمل مباشرة، بينما ستنتهي شركة "بي إس إتش إيجيبت" من تشغيل المرحلة الأولى من مشروعها الصناعي في الربع الأخير من العام القادم، بتكلفة استثمارية 50 مليون يورو (53.5 مليون دولار)، وسيوفر 500 فرصة عمل.