شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: تسعير الدولار الجمركي بالعملة الأجنبية بقيمة الفاتورة أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام العوضى الخبير الاقتصادى ، أن تحصيل الدولار الجمركي بالدولار أفضل كثيرا ؛ لزيادة الحصيلة الدولارية من جانب ، ومن جانب آخر ربطه بالقيمة الحقيقة للفاتورة؛ بما يتناسب معها بغض النظر عن تثبيت السعر وفق السعر الرسمي واختلافه كثيرا عن السعر الموازى.

أضاف العوضى لـ"الخليج 365" أن تسعير الدولار الجمركي، وتثبيت سعر الدولار عند منافذ الجمارك، لتحصيل ضريبة القيمة المضافة والضريبة الجمركية بالجنيه يضيع فرصة كبيرة و أموال علي الدولة ،متسائلا كيف يتم تثبت سعر الدولار في الجمرك في سوق دولاري متغير يوميا ؟ ، لافتا الى أن الحل هو علي الجمارك أن تحصل قيمه الضريبة المضافة والضريبة الجمركية بالدولار ،أو العملة الأجنبية حسب الفاتورة الواردة من الخارج .

وأشار إنه بحسب الاحصائيات فإن حجم الاستيراد عام 2022 في مصر كان تقريبا 100 مليار دولار " 94.5 مليار دولار"، وبالتالي فإن هذا البند فقط كان يمكن تحصيل 10 مليارات دولار من ضريبه القيمة المضافة ، هذا بالإضافة إلي تحصيل ضريبة الجمارك ، فإجمالي ما يمكن تحصيله يمكن أن يتجاوز ال 25 مليار دولار ، مقترحا أن يتم الإسراع في عمل حساب دولارى وبالعملات الأجنبية لمصلحة الجمارك بوزارة المالية لزيادة الدخل من العملة الصعبة.

واقترح أن يقوم المستورد كما يدبر قيمه البضاعة المستوردة ، أن يدبر قيمة ضريبة القيمة المضافة و الضريبة الجمركية ، موضحا إنه في غضون وقت قصير سيكون هناك حصيلة دولارية ،أو عملة صعبة في خزينه الدولة تدعم استقرار العملة المحلية .