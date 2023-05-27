شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.. "مباشر" تنفذ تداولات بـ1.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 1.795 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 12.8%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.759 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.5%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.103 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.9%، وفي المركز الرابع تأتى شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 902.8 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.4%، وفي المركز الخامس شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 869.3 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.2%.

وجاء في المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 799.3 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.7%، شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 732.8 مليون جنيه بنسبة 5.2%، وحل في المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 693.6 مليون جنيه بنسبة 4.9%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا اتش سي لتداول الأوراق المالية، وتايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول 689.3 مليون جنيه، 644.8 مليون جنيه، بنسبة 4.9%، 4.6% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 17043.62 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.72% ليغلق عند مستوى 3101.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.75% ليغلق عند مستوى 4665.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 20354.41 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 6.59% ليغلق عند مستوى 3992.24 نقطة.