شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تخصص 379 مليار جنيه للجهاز الإدارى للدولة خلال 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر
وتقدر مخصصات الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بمشروع موازنة السنة المالية 2024/2023، تبلغ نحو 271.3 مليار جنيه بخلاف نحو 8.7 ملیار جنيه قروض خارجية لتمويل الاستثمارات، ليصبح إجمالي ما تموله الخزانة العامة للخطة الاستثمارية مبلغ 280 مليار جنيه مقابل مبلغ 255 مليار جنيه في السـنة المالية 22/23 بزيادة تبلغ 25 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 9,8٪
والاستثمارات الممولة من الخزانة، هى الاستثمارات المخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة بخلاف الاستثمارات الممولة ذاتياً من مختلف الجهات الأخرى.
وتتضـمن خطة التنمية البشـرية والاجتماعية والبيئية للاستثمارات العديد من البرامج لتنفيذ المشروعات في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي، ومجالات النقل ومجالات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والصحة والتعليم وغيرها.
وبلغ المخصص من الاستثمارات للجهاز الإدارى فى مشروع موازنة ٢٣/٢٤، نحو379 مليار و125مليون جنيه بزيادة قدرها عن المخصص فى موازنة ٢٢/٢٣، والبالغ 212 مليار و484مليون جنيه.
فيما بلغ المخصص للادارة المحلية من استثمارات فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٣/٢٤ ، نحو 35 مليار و642 مليون جنيه، بزيادة عن المخصص من استثمارات فى الموازنة المعدلة لعام ٢٣/٢٢.
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