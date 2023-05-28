شكرا لقرائتكم خبر عن "أوابك": ارتفاع عدد المشاريع المعلنة بالدول العربية لإنتاج الهيدروجين لـ77 مشروعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك"، أنه بات واضحاً العزم الدولي للاستثمار في الهيدروجين، وقد تم تجسيد ذلك من خلال ارتفاع عدد الدول التي أعدت خططا واستراتيجيات وطنية للهيدروجين إلى 47 دولة، وقد كانت بعض الدول العربية حاضرة وبقوة في المشهد العالمي للهيدروجين، واستطاعت في خلال فترة وجيزة توقيع عدة مذكرات تفاهم مع الشركاء الدوليين في مجال إنتاج واستغلال الهيدروجين، في خطوة تعكس الإرادة الحقيقية نحو تعزيز الحوار والتعاون الاستراتيجي بين الدول العربية والدول الأجنبية التي تربطهم بها علاقات اقتصادية راسخة.

وتابع التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك "،أن ذلك أسفر عن ارتفاع المشاريع المعلنة في الدول العربية حتى نهاية الربع الأول من عام 2023 إلى 77 مشروعاً،ولا شك أن نجاح الدول العربية في تجسيد هذه المشاريع، سيمكنها من لعب دور هام في السوق العالمي، والظفر بحصة جيدة من هذا السوق الواعد لتضيف إلى موقعها الريادي في أسواق الطاقة دوراً جديداً كمصدر للهيدروجين بجانب دورها التاريخي كمصدر عالمي لإمدادات النفط والغاز منذ عدة عقود.