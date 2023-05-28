شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الأحد 28-5-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأعلنت شعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 240 و280 جنيها حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 240- 280 جنيها، وترأوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 240 و280 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 240 و280 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 240 و280 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 190 و230 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى ما بين 130 و190جنيها، والكبدة المستوردة بين 110 جنيهات إلى 130 جنيها.