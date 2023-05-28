شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة الغذاء: 4815 رسالة غذائية مصدرة و1953 إذن تصدير لحاصلات زراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ17، وذلك عن الفترة من 20 حتى 26 مايو الجارى، والذي تضمن العديد من الأنشطة:

افتتح الدكتور طارق الهوبي - رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء - والمهندس أشرف الجزايرلي - رئيس غرفة الصناعات الغذائية - أول برنامج تدريبي متخصص فى أسس تصنيع وإنتاج الجبن الرومى، ويقام بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية.

ويأتي البرنامج في إطار تعاون الغرفة مع كل من جامعة الإسكندرية ومشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية "TAIB" الممول من وزارة الزراعة الأمريكية، ويهدف إلى تطوير صناعة الجبن الرومى المصرية لينافس في الأسواق العالمية من خلال تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء والتوافق مع المواصفات العالمية في تلك الصناعة.

جدير بالذكر أنه طبقًا لبيانات الإدارة العامة للصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فقد بلغ حجم صادرات مصر من الأجبان بأنواعها 27700 طن خلال الربع الأول من العام الجاري، وتأتي السعودية كأكبر الدول المستوردة للجبن المصري.

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 83 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 14 منشأة غذائية لدى الهيئة، فيما بلغ عدد المصانع التي استوفت اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 3 مصانع وجاري إدراجها بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 43 زيارة، وسجلت 3 منشآت لدى الهيئة، واستوفت 3 منشآت لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدراجها للقائمة البيضاء، كما أصدرت الإدارة 1953 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات 4815 رسالة بواقع 271000 طن، تنوعت مابين 445 صنف من موالح وفواكه وخضر ومنتجات غذائية متنوعة من 144 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المستوردة من مصر إيطاليا، السعودية وروسيا.

فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1340 رسالة بواقع 150000 طن، تم رفض 10 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 151 صنف من قمح، فول صويا، دواجن ولحوم مجمدة، وبن وشاي من 79 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر أوكرانيا، الهند، استراليا وأندونيسيا.

وأعدت الإدارة العامة لشئون المعامل التقارير الفنية لعدد 1315 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 296 عينة لأغذية معدة للتصدير، 121 عينة للأغذية المحلية، بالإضافة إلى 89 عينة منتجات الأغذية الخاصة و410 دراسة طلبات تظلمات.

وقامت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة بـ 8 زيارات رقابية، وسجلت 42 منتج، وأصدرت 10 شهادة بيع حر لعدد 6 دول.

وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على عدد من المحافظات لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أي عقبات تواجه لجان الاستلام، كما شاركت الإدارة في حملات مرور ومتابعة مطاحن الدقيق بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، ونفذت 2 زيارة تفتيش معلنة لمضارب الأرز، وسجلت 3 مضارب أرز.

وتستكمل إدارة التدريب بالهيئة مجموعة من الدورات التدريبية المتنوعة التي بدأتها الأسبوع الماضي بالتعاون مع جهات مختلفة، تمثلت تلك الدورات في الآتي، الدورة التدريبية الخاصة بــ "متطلبات سلامة الغذاء طبقا لقوائم فحص مصانع الأغذية ومراحل المأمورية الرقابية "، وذلك خلال الفترة من 23 – 25 مايو الجاري لعدد 20 متدرب آخر من مفتشي الإدارة العامة للمصانع، وتستهدف، إلتزام المفتش بقيم وأخلاقيات الوظيفة.

توحيد تقييم اشتراطات سلامة الغذاء طبقًا لقوائم الفحص الجديدة الخاصة بالمصانع لتتناسب مع طبيعة كل صناعة وحجمها، التأكيد على اشتراطات سلامة الغذاء التي تضمنها القرار رقم 11 لسنة 2020.

وبحضور الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء - تم اختتام البرنامج التدريبي الذي استهدف تأهيل 28 متدرب للعمل بالمعامل الجديدة التي تعتزم الهيئة افتتاحها خلال الفترة القادمة، والذي عُقد بالتعاون مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية ( طيب) في الفترة من 14 –25 مايو.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 16 مأمورية رقابية على المخازن بعدد من المحافظات، وتم استيفاء 2 مخزن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة لدى الهيئة 218 مخزن.

كما تم يوم الأحد الموافق 21 مايو الجاري، حضور الاجتماع الثاني لمجموعة العمل برئاسة مجلس الوزارء بالعاصمة الإدارية والمشكلة تحت رقم (4232) لسنة 2022، وذلك لمتابعة نتائج المرور والمعاينة وإقرار المواصفات الفنية لمخازن التغذية المدرسية طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء لعدد 94 مخزن والمزمع إنشاؤه على مستوى الجمهورية .

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 9 مأموريات رقابية على المحالب في محافظات البحيرة، الجيزة، الشرقية، الفيوم، كفر الشيخ، والإسكندرية، ليصل إجمالي عدد المأموريات التي تم تنفيذها على المحالب ومراكز تجميع الألبان إلى 910 مأمورية حتى الآن.

بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 41 شكوى، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 35 شكوى، وجاري فحص 6 شكاوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 435 منشأة بمختلف المحافظات للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وأجرت الإدارة العامة للمجازر 20 زيارة فحص على مجازر الدواجن ومصانع أمعاء حيوانية، وأصدرت 21 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي.

وتم استلام مجزر "رأس غارب" بمحافظة البحر الأحمر والذي يعد من أحد المجازر التي تم تطويرها على مستوى الجمهورية طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء في وجود لجنة مشتركة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وشاركت إدارة المجازر في اجتماع مع هيئة الخدمات البيطرية بدعوة من وزارة التجارة والصناعة، لوضع القواعد المنظمة لإجراءات الفحص في المواني للمنتجات الغذائية الواردة ذات الأصل الحيواني طبقًا للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن.

كما شاركت الإدارة في اجتماع لشعبة الدواجن عقد بالغرفة التجارية بالقاهرة بحضور رئيس الشعبة وأصحاب مجازر الدواجن، لمناقشة اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم الإجابة على جميع الاستفسارات والأسئلة المطروحة ، وتم الاتفاق على بدء تفعيل كود التشغيل الخاص بالمنتج الداجني وطباعته على أكياس التعبئة لإتاحة عملية تتبع المنتج منذ خروجه من المزرعة وحتى الطرح بالأسواق.

وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي بــ 69 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات، وسجل 2 فندق و1 مطعم لدى الهيئة، كما استوفى 1 فندق لإشتراطات الترخيص وفقاً لقائمة الفحص ليصل عدد الفنادق المستوفاة إلى 27 فندق.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 14 مأمورية فحص على وحدات الطعام في عدة محافظات وسجلت 1 وحدة لدى الهيئة، واستوفت 1 وحدة طعام لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدارجها للقائمة البيضاء.

وقامت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بـ 9 زيارات رقابية، تنوعت ما بين مراكب/ سفن صيد ومصانع أسماك وموردين، كما تتم متابعة المصانع التي تم سحب عينات منها فيما سبق لاتخاذ الإجراءات مع حالات عدم الامتثال.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 34 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وتم حصر 54 منشأة تمهيدًا لتوجيه مأموريات رقابية خلال الفترة القادمة، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1284 فرع لعدد 45 سلسة تجارية.

وتم فحص 550 طلب ترخيص للمحال العامة عبر المنظومة الإلكترونية وتحديد الطلبات ذات الأنشطة الغذائية بالإضافة إلى تسجيل 493 منشأة، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 62 معاينة لمحال عامة، وتم استيفاء عدد 2 محل لاشتراطات ترخيص تداول الغذاء ليصل عدد المحال المستوفاة للاشتراطات 44 محل.

كما تم عرض معوقات المنظومة الإلكترونية لتراخيص المحال العامة و الحلول المقترحة لها، كذلك عرض مسمى " الأنشطة الغذائية الجديدة " المقترح إضافتها ضمن أنشطة المحال العامة لإدراجها بالمنظومة الإلكترونية بناءً على طلب الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء - للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بالمرور على 200 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمنشآت الغذائية بالمحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط 45 طن مخلل و 120كجم عسل أسود غير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية تقدر كميتها بـ (300 ) كجم تقريبًا ، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تنفيذ عدد (5) إقرار إعدام منتجات غذائية ، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح .

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن حملات مشتركة مع مباحث التموين على المطاحن الخاصة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 50 طن قمح محلي يستخدم في المطاحن الخاصة بما يتنافى مع قرار وزير التموين رقم 52 و53 لسنة 2012 الذي ينص على أن المطاحن الخاصة - تستخدم الدقيق (72)% - عليها أن توفر إحتياجاتها من القمح المستورد دون اللجوء للقمح المحلي، وتم عمل محضر إداري بالواقعة.