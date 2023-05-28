شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تنفذ بيع 8.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 196.3 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، تنفيذ بيع عدد 8.5 مليون سهم بالشركة بقيمة إجمالية 196.3 مليون جنيه، في السوق الثانوي للبورصة المصرية.

وسبق أن خاطبت الشركة المصرية للاتصالات، العاملين بالشركة بخطوات شراء أسهم للراغبين في حصة الدولة المعروضة للبيع بإجمالي عدد 8.5 مليون سهم تمثل نسبة 0.5% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، وذلك ضمن صفقة بيع 10% من حصة الحكومة في المصرية للاتصالات، وحدد البيان خطوات شراء الأسهم للعاملين الراغبين من خلال شركتي التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، والأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

وباعت وزارة المالية، عدد 162.2 مليون سهم من الشركة المصرية للاتصالات بسعر 23.11 جنيه بقيمة إجمالية 3.7 مليار جنيه، لتصبح أول صفقة يتم تنفيذها في إطار برنامج الطروحات الحكومية.

يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل في مصر، وتقدم لعملائها جميع خدمات الاتصالات الصوتية الأرضية وخدمات الإنترنت فائق السرعة وخدمات التليفون المحمول، بالإضافة لذلك تمتلك شبكة واسعة من الكابلات البحرية تمر بها معظم حركة الإنترنت بين أرجاء العالم المختلفة، كما تمتلك حصة قدرها 45% من شركة فودافون مصر.