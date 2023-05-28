شكرا لقرائتكم خبر عن 20.2 مليار جنيه مبيعات "طلعت مصطفى" خلال الربع الأول.. و4.4 مليار إيرادات بنسبة نمو 47% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، موافقة مجلس إدارة الشركة، في اجتماعه يوم الخميس الماضي، برئاسة هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، على اعتماد مجلس الإدارة السابق، والمنعقد في 15 فبراير الماضي، واعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023، والذي تضمن نتائج الأعمال المحققة على مستوى المجموعة عن الربع الأول من العام الجاري.

ووفقًا لبيان مجموعة طلعت مصطفى القابضة، للبورصة المصرية، حققت المجموعة مبيعات عقارية بلغت 20.17 مليار جنيه مما يعد رقم مبيعات تاريخي غير مسبوق في قطاع النشاط العقاري في مصر، وتتمثل في مبيعات شركات المجموعة وقدرها 12.2 مليار جنيه محطمة بذلك رقم مبيعاتها المحقق في الربع المقارن بعام 2022 والبالغ 5.37 مليار جنيه بنسبة نمو 127%، بالإضافة إلى مبيعات جهات أخرى بمبلغ 7.97 مليار جنيه.

وبلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة 85.5 مليار جنيه في 31 مارس عام 2023 مقابل 65 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 31.5%، والناتجة عن الاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، مما يوفر نظرة واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية.

وبالنسبة للأداء المالي، كشف مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيق إيرادات إجمالية بلغت 4.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بمبلغ 3.02 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو 47%، وأرجعت سبب استمرار الأداء المتميز للإدارة التنفيذية للشركة في إتمام حلول وإجراءات غير تقليدية أدت إلى حدوث تلك النتائج المتميزة للشركة.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، صافي ربح مجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة مبلغ 747.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 565.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 32%، وبلغ صافي الربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) خلال الربع الأول من عام 2023 مبلغ 132 مليون جنيه مقارنةً بحوالي 131 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 1%.