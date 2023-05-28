انخفاض أسعار الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1563 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2010 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2345 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2680 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة أسبوعية بالأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1946.46 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، بارتفاع بنحو 5.05 دولار بنسبة 0.26% عن مستواه في نهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.