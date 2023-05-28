شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات تتجاوز مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 17121 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 3120 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 20474 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 7161 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.18% ليصل إلى مستوى 3169 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 4749 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.72% ليصل إلى مستوى 4100 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بلتون المالية القابضة، والمشروعات الصناعية والهندسية، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، وأم بي للهندسة، والقاهرة للزيوت والصابون، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والعربية للصناعات الهندسية، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي مصر للأسمنت-قنا، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد 36 سهم، 2 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، وسبيد ميديكال، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 900 ألف سهم، 3 ملايين سهم، 10354 سهم، عل التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 27 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وحق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2 عدد 60 ألف سهم، 44 سهم، 3 ملايين سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وحق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2 عدد 200 ألف سهم، 3 ملايين سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة جي بي كوربوريشن، إيرادات بلغت 4.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 بمعدل انخفاض سنوي 39.5%، وتراجع ربع سنوي بنسبة 31.3%، وبلغ صافي الربح 107.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 بمعدل انخفاض سنوي 53.1%، كما انخفض صافي الربح بمعدل ربع سنوي بسبب تسجيل الشركة لمكاسب رأسمالية خلال الربع الأخير من عام 2023 نتيجة قيام الشركة بالتخارج من حصة 7.5% في شركتها التابعة "أم ان تي-حالا".

وحققت شركة عبر المحيطات للسياحة، إيرادات بلغت 1.95 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 2.2 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي بنسبة انخفاض 11.8%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 32.5 ألف جنيه مقارنةً مع 316.9 ألف جنيه بنسبة انخفاض 89.74%.

وحققت شركة الألومنيوم العربية، صافي مبيعات بلغت 99.4 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023 مقابل 102.9 مليون جنيه عن نفس الفترة من عام 2022، وصافي ربح بعد الضرائب 5.1 مليون جنيه مقارنةً مع 5.5 مليون جنيه عن نفس الفترة من عام 2022.