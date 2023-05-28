أخبار الاقتصاد اليوم: رئيس الوزراء يفتتح الدورة الثامنة من ملتقى بناة مصر

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 28-5-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، من أبرزها، افتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات الدورة الثامنة لملتقى بُناة مصر «الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء».

رئيس الوزراء يفتتح الدورة الثامنة من ملتقى بناة مصر بحضور وفود عربية وأفريقية

افتتح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، صباح اليوم، فعاليات الدورة الثامنة لملتقى بُناة مصر «الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء» بمشاركة وفود عربية وأفريقية وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين، وذلك لاستعراض إستراتيجية تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية للدول العربية والأفريقية، وآليات تمكين الشركات المصرية للمشاركة والتوسع بمشروعات التعمير بالخارج ونقل التجربة المصرية الحديثة في البنية التحتية والإسكان، لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة واستدامة عمل الشركات فى المستقبل.

وزير التجارة يفتتح معرض أفريقيا لمكونات التصنيع الغذائى بمشاركة 300 شركة من 33 دولة

بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، فعاليات الدورة الحادية عشر من معرض أفريقيا للتصنيع الغذائي المتخصص في تصنيع مكونات المواد الغذائية ومعرض "بروباك مينا" المتخصص في تعبئة وتغليف المأكولات والمشروبات، والمقامين خلال الفترة من 28 إلى 30 مايو الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، وقد شارك في فعاليات الافتتاح المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية والمهندس نديم الياس رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف والدكتور خالد صوفي رئيس هيئة المواصفات والجودة إلى جانب ممثلي المؤسسات المعنية بالتعبئة والتغليف من مختلف الدول وعدد كبير من رجال الصناعة والمستثمرين.

رئيس اقتصادية قناة السويس يتفقد محطة الرورو لميناء جوانزو

اختتم وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين جولته ببعض المدن والمقاطعات الصينية بتفقد محطة الرورو والمركز اللوجيستي للتخزين والتوزيع لمجموعة ZHL الصينية التي تقوم بإدارة وتشغيل محطة دحرجة السيارات بطول 1,7 كم والتي تتعامل مع 60 خط ملاحي بحجم تداول 650 سفينة سنوياً، بميناء جوانزو بمنطقة التجارة الحرة لمدينة نانشا Nansha حيث تفقد منطقة ساحات التخزين لنحو 45 ألف سيارة .

وتطرق اللقاء لبحث سبل التعاون مع المجموعة خاصة أن موانئ الهيئة تشهد تواجد أرصفة لدحرجة السيارات، ولديها المواقع التي تسمح لها بأن تكون مراكز لوجيستية رائدة، كما قام الوفد بجولة داخل مركز التوزيع للسيارات، وجاءت جولة الوفد بالميناء الذي يعد أحد أهم الموانئ الصينية، بمساحة 400 ألف متر مربع بإجمالي 3 أرصفة.

وزير الإسكان: مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى والفرص الاستثمارية

شارك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الثامنة لملتقى "بناة مصر"، تحت عنوان "فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم"، والمُنعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وينظمه الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، وبمشاركة رئيسية من الهيئة السعودية للمقاولين، وبحضور عدد من الوزراء، ووفود الدول العربية والإفريقية، ورواد التشييد والبناء والتطوير العقاري بمصر وأفريقيا.

وفى تصريحات صحفية، على هامش مشاركته بالملتقى، أكد الدكتور عاصم الجزار، أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، نظراً لما تشهده منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، مضيفا: لدينا قطاع متميز للتشييد والبناء، سواءً فى إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات النقل والطرق القومية والبنية التحتية، وتطوير المناطق العشوائية، وغيرها من المشروعات المتنوعة.