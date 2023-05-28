شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة خلط وتخزين المواد البترولية بقيمة 65.4 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة خلط وتخزين المواد البترولية-الإسكندرية بحجم تداول 55.3 ألف سهم بقيمة 65.4 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على شركة هوريزون للتنمية السياحية بحجم تداول 36.5 ألف سهم بقيمة 46 مليون جنيه، وتنفيذ صفقة على شركة إيزيس للفنادق والمنشآت السياحية بحجم تداول 120 ألف سهم بقيمة 12 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 350.9 ألف سهم بقيمة 134.4 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.115 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 92.2 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.42%، والعرب على 8.74%، واستحوذت المؤسسات على 23.67% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 14.9 مليون جنيه، 127.5 مليون جنيه، 46.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 7.8 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 179.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 17131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 20513 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 7163 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.15% ليغلق عند مستوى 3199 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 4788 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 4085 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1287 نقطة.