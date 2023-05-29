شكرا لقرائتكم خبر عن «أدير العالمية» تطلق ملتقى "استراتيجيات الاستثمار الناجح في المملكة العربية السعودية ومصر والمملكة المتحدة" بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القاهرة، 24 مايو 2023

أعلنت شركة أدير العالمية، الشركة الرائدة في التسويق والخدمات العقارية، عن إطلاق ملتقى "استراتيجيات الاستثمار الناجح في المملكة العربية السعودية ومصر والمملكة المتحدة"، الذي عُقد بمدينة الرياض بمشاركة عدد من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والخدمات المصرفية، بما في ذلك تطوير مصر وباراجون وشركة بيركليز الإنجليزية، ونخبة من خبراء العقارات في السوق المصري والسعودي.

يهدف الملتقى إلى ربط ثلاث أسواق هامة في مجال العقارات، وهي مصر والسعودية والمملكة المتحدة، بهدف نشر الوعي والتعرف على متطلبات كل سوق وتقريب وجهات النظر ومناقشة استراتيجيات الاستثمار الناجحة وذلك في إطار استراتيجية شركة "أدير" لتيسير أساسيات الاستثمار العقاري محليًا ودوليًا. يهدف الملتقى أيضًا إلى المساهمة في شرح آليات السوق العقاري في ظل المتغيرات الدولية والبيئة الاستثمارية سريعة النمو، كما يعد فرصة لتبادل وجهات النظر والأفكار والخبرات المتعلقة بسوق العقارات في تلك الدول، والتعرف على آخر التطورات والاتجاهات في هذا المجال.

وتعليقًا على ذلك، قال باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدير العالمية": "بعد عام من النجاح في بناء الثقة في السوق البريطانية، قررنا توسيع نطاق أعمالنا والتوجه نحو أحد أكبر الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط، وهو السوق المصري الذي يتمتع بفرص استثمارية كبيرة. ونجحنا في عقد شراكات وتحالفات في القطاع العقاري، ونسعى لتعزيز تواجدنا في هذا السوق وخلق فرص لشركائنا للانطلاق نحو العالمية، من خلال تقديم حلول عقارية مبتكرة تلبي احتياجات المستثمرين في الداخل والخارج، وتساهم في تطوير ونشر الوعي حول السوق العقاري والقطاع بشكل عام".

أضاف "الصيرفي": " تدرك شركتنا أن مصر سوق واعدة للاستثمار، وتعتبر العقارات أحد القطاعات الحيوية في البلاد. إذ إنه من المتوقع أن يشهد السوق العقاري في مصر نموًا كبيرًا خلال الفترة القادمة، مما يفتح الفرصة للمستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في هذا السوق".

يأتي هذا الملتقى كجزء من الجهود المستمرة لشركة "أدير العالمية" لتعزيز الوعي والتفاعل مع الأسواق العقارية المختلفة وتبادل المعرفة والخبرات بين المستثمرين والخبراء في هذا المجال، كما يعكس اهتمام الشركة بالأسواق العقارية الرائدة التي تشهد نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، مثل السوق المصري والسعودي والبريطاني، كما يعد جزء من رؤيتها لتسهيل الاستثمار العقاري وتوفير فرص للمستثمرين في الأسواق المختلفة، إذ تسعى الشركة لتعزيز دورها في توحيد الأسواق العقارية المختلفة وتطوير استراتيجيات الاستثمار الناجحة فيها، من خلال تبادل المعرفة والخبرات والأفكار بين المستثمرين والخبراء في هذا المجال.

شهد الملتقى مشاركة نخبة من كبار قيادات القطاع العقاري وخبراء التطوير العقاري في مصر والسعودية والمملكة المتحدة، ابرزهم: ياسين جبارة مدير تطوير الاعمال في مجموعة بيركليز ببريطانيا، متعب حمد ال سعد الرئيس التنفيذي لشركة ادير القابضة، بدير رزق الرئيس التفيذي لباراجون للتطوير العقاري، احمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، اندرو رايت مدير العقارات في ادير العالمية في بريطانيا ، ابراهيم العساف الرئيس التنفيذي لشركة مشاركة المالية، المهندس عصام كلثوم الرئيس التنفيذي لشركة اسمو للتطوير العقاري إلى جانب مجموعة من الخبراء الماليين والمصرفيين، والمستثمرين المهتمين بالقطاع في الأسواق المستهدفة.

يشار إلى أن هذا الملتقى يعد الأول من نوعه الذي تطلقه شركة أدير العالمية، حيث تهتم الشركة بتنظيم الأنشطة والملتقيات بهدف تعزيز التعاون والتفاعل بين المستثمرين والخبراء في سوق العقارات وتبادل المعرفة والأفكار حول الأسواق العقارية المختلفة.

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نبذة عن أدير العالمية

تشكل شركة أدير العالمية المملوكة لشركة ادير القابضة، جزء من مجموعة سمو القابضة للاستثمار ذات المجالات المتعددة، التي تم تأسيسها عام 2008 بهدف تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المبتكرة في صناعة العقارات، لمواكبة المعايير الدولية في كل القطاعات العقارية.

أدير السعودية بدأت نشاطها منذ عام 2012 في المملكة العربية السعودية، وبدأت بممارسة أعمالها كشركة تقدم حلول عقارية متكاملة، وعلى مدار أكثر من 10 سنوات حققت العديد من الإنجازات وأعلى المبيعات، وتوجت لتكون أفضل شركة عقارية في المملكة خلال أعوام 2015 و 2022، ثم توجهت إلى السوق البريطاني خلال عام ٢٠٢٢.

تقدم أدير العالمية خدمات إدارة المحافظ العقارية، والبيع والتأجير وإدارة الأملاك والعقارات والاستثمار والوساطة والتسويق العقاري، وقد أعلنت مؤخرًا عن دخولها السوق المصري، ولديها خطط للتطوير والتوسع داخل هذا السوق الواعد.