شكرا لقرائتكم خبر عن أوابك: تراجع ملحوظ لأسعار الغاز الربع الأول 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الارتفاعات غير المسبوقة والتاريخية لأسعار الغاز الطبيعي التي شهدتها خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022، التي كانت أشبه بسباق بين السوق الآسيوي والسوق الأوروبي على الريادة في رفع الأسعار، ثم ما تبعها من تراجع شهدته الأسعار أواخر العام الماضي، استمرت الأسعار في التراجع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2023 منقادة بظروف الشتاء المعتدل في أوروبا وآسيا التي ساهمت في تخفيض الطلب على الغاز الطبيعي، علاوة على تبدد المخاوف من إمكانية حدوث عجز في إمدادات الغاز خلال فصل الشتاء، بفضل مخزونات الغاز المرتفعة في أوروبا، وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك ".

وأضاف التقرير، أنه فيما يتعلق بالسوق الأوروبى تراجع متوسط أسعار الغاز الطبيعي حسب مركز TTF في هولندا خلال الربع الأول من عام 2023 بنحو 42% مقارنة بالربع السابق له، ليسجل 16.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهي المستويات التي كانت سائدة قبل الأزمة الروسية الأوكرانية التي انطلقت في فبراير 2022، ويعود ذلك إلى ظروف الشتاء الدافئ مقارنة بالأعوام السابقة، والمستويات المرتفعة لمخزونات الغاز التي بلغت بنهاية مارس أكثر من 55%.