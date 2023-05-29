شكرا لقرائتكم خبر عن العنب البناتى الأصفر من 12 لـ 18 جنيها.. أسعار الفاكهة في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار بعض الأصناف الفواكه استقرار في الأسواق بتعاملات اليوم، حيث سجل سعر البرتقال الصيفي من 3 إلي 6 جنيهات والليمون البلدي 5 إلي 15 جنيها، وسجل العنب البناتي الأصفر 12 إلي 18 جنيها في سوق الجملة، والعنب الأحمر 12 إلي 18 جنيها.

وبلغ سعر كيلو التفاح المصري من 8 إلي 12 جنيها وبلغ سعر التفاح الأمريكي 20 إلي 35 جنيها، بلغ سعر البلح السيوي من 30 إلي 40 جنيها، وبلح تلاجة من 4 إلي 10 جنيهات.

سعر الجوافة من 6 إلي 12 جنيها والفراولة من 7 إلي 10 جنيهات، الكنتالوب من 5 إلي 10 جنيهات، والشمام من 7 إلي 10 جنيهات، المانجو من 30 إلي 40 جنيها، والمانجو السوداني من 40 إلي 70 جنيها.

البطيخ وزن من 8 إلي 10 كيلو من 32 إلي 40 جنيها، والبطيخ 2 من 6 إلي 8 كيلو من 21 إلي 28 جنيها، والبطيخ 3 وزن 4 إلي 6 كيلو يسجل سعرها من 12 إلي 18 جنيها، سعر كيلو الموز الصعيدي من 5 إلي 8 جنيهات، والمستورد من 20 إلي 40 جنيها، وبلغ سعر الخوخ البلدي العريشي من 7 إلي 17 جنيها.