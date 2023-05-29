الاقتصاد

أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم.. سعر كيلو الطماطم 3.5 إلى 5 جنيهات

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضراوات فى مصر استقرار ملحوظ في تعاملات اليوم الاثنين ، وسجل سعر الطماطم 3.5 إلى 5 جنيهات بتراجع 1.5 جنيه والبطاطس من 4 إلى 5.5 جنيهات، والبصل 9 إلى 13 جنيها بانخفاض 2 جنيه، الكوسة 6 إلى 8 جنيهات، والجزر 2.5 إلى 6.8 جنيهات.

 

وسجل سعر الفاصوليا 4 إلى 7 جنيهات في أسواق الجملة والباذنجان البلدى 3 إلى 6 جنيهات والرومى 5 إلى 9 جنيهات والباذنجان الأبيض 4 إلى 7 جنيهات، الفلفل الرومى الصوب 4 إلى 7 جنيهات، والفلفل البلدي 5 إلى 7 جنيهات، والفلفل الحامى  5 إلى 8 جنيهات.

 

وبلغ سعر كيلو الملوخية فى الجملة 5 إلى 8 جنيهات والخيار الصوب 6 إلى 8 جنيهات، والخيار البلدي 4 إلى 7 جنيه، د، وبلغ سعر البامية 20 إلى 24 جنيها والبسلة 18 إلى 22 جنيها والسبانخ 7 إلى 10 جنيهات  والقلقاس 5 إلى 8 جنيهات.

 

يذكر أن هذه الأسعار تعبر فقط عن سوق الجملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن إلي الأسواق المختلفة، لذلك تختلف هذه الأسعار بين منطقة إلي أخري بحسب مكاسب التجار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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