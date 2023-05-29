سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 29-5-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، اليوم الإثنين الموافق 29-5-2023، وفقا لشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي المنتشرة بفروع البنوك.

ووصل سعر الدولار اليوم في داخل فروع بنك البركة، أمام الجنيه المصري بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

استقر سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية أمام الجنيه في بداية التعاملات عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أظهرت شاشات التداولات وصول سعر الدولار فى بنك كريدى أجريكول أمام الجنيه المصري لـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

عرضت فروع مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات عند 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في ميد بنك في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري على مستويات أمس عند 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أظهرت شاشات التداولات وصول سعر الدولار أمام الجنيه ببنك مصر ببداية التعاملات عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري ببنك QNB في بداية التعاملات عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أظهرت شاشات التداولات وصول سعر الدولار بفروع البنك الأهلى المصرى عند مستويات 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الدولار بفروع بنك التنمية الصناعية أمام الجنيه المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.