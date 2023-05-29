وزير الإسكان يناقش مع أعضاء غرفة التطوير العقاري سبل دعم ومساندة القطاع

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القاهرة - سامية سيد - الجزار: لا ندخر جهداً للحفاظ على هذا النشاط الاقتصادى المهم.. الذى يسهم فى توفير العديد من فرص العمل.. ويساعد فى تحقيق المخططات التنموية
أعضاء غرفة التطوير العقاري يتوجهون بالشكر لوزير الإسكان على جهوده فى دعم ومساندة قطاع التطوير العقاري.. ولقائه المتواصل بالمطورين العقاريين والاستماع لمطالبهم.
وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة لا تدخر جهداً في دعم ومساندة قطاع التطوير العقاري، للحفاظ على هذا النشاط الاقتصادى المهم، الذى يسهم فى توفير العديد من فرص العمل، ويساعد فى تحقيق المخططات التنموية، داعياً المطورين العقاريين إلى تطوير الصناعات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء، وتوفير كل مستلزمات البناء محليا، وبأعلى جودة، وكذا الارتقاء بمنظومة إدارة المشروعات العمرانية بعد تنفيذها، من أجل تحقيق الاستدامة، وتوفير جودة الحياة للمواطن المصري.
من جانبهم، توجه أعضاء غرفة التطوير العقاري، وفى مقدمتهم النائب طارق شكرى، رئيس الغرفة، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على جهوده فى دعم ومساندة قطاع التطوير العقاري، ولقائه المتواصل بالمطورين العقاريين والاستماع لمطالبهم، والاستجابة السريعة لتحقيق ما أمكن منها.
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