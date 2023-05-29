شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض 20جنيها مستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 يسجل 2340 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
عيار 21 يسجل 2340 جنيها.
عيار 18 يسجل 2006 جنيهات.
عيار 24 يسجل 2674 جنيها.
الجنيه الذهب 18720 جنيها.
قد يستمر الحذر في أسواق الذهب هذا الأسبوع مع ترقب صدور بيانات تقرير الوظائف الحكومي عن الاقتصاد الأمريكي يوم الجمعة الماضية، وهو التقرير الذي سيكون له تأثير كبير على تحركات الأسواق العالمية وعلى رأسها الدولار والذهب ومن ثم التأثير على الذهب في مصر.
في حالة بقاء الأوضاع في الاقتصاد المصري ثابتة فقد تشهد أسعار الذهب بعض التراجع لتقترب من القاع السعري الذي تم تسجيله عند 2200 جنيه للجرام، وذلك في ظل تزايد أعداد عودة العاملين في الخارج إلى مصر لقضاء فترات الصيف وبالتالي زيادة الواردات من الذهب.
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