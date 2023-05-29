الاقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الاثنين

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القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.119 تريليون جنيه.

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 17211 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3151 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 20664 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7206 نقطة.

 

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 3239 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 4844 نقطة.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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