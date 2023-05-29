شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تفتتح المركز التكنولوجى بالشيخ زويد والان مع تفاصيل الخبر
وخلال الافتتاح قالت الدكتورة هالة السعيد إن الافتتاح يأتي إطار اهتمام الدولة بالتحول الرقمي والشمول المالي، مؤكدة اهتمام الدولة بتطوير أداء الخدمات الحكومية وتطوير وسائل تقديمها في أقل وقت ممكن وبتكلفة تتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة؛ وذلك في إطار العمل على تحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، بما يتوافق مع تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
كما أكدت السعيد اهتمام الدولة بتوفير كل سبل الحياة الآمنة لأبناء محافظة شمال سيناء التي تقع في قلب خطة التنمية بالدولة المصرية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خطة كبرى تستهدف تحقيق معدلات تنموية غير مسبوقة في شمال سيناء.
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