شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تشاور مجتمعي لدراسة الأثر البيئي لمشروع غاز هارماتان بالمتوسط لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الشركة الفرعونية للبترول إحدى شركات قطاع البترول جلسة التشاور المجتمعي الثانية لدراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع تنمية حقل هارماتان العميق للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز البرج البحرية الواقعة في البحر المتوسط برأس البر بمحافظة دمياط حيث يهدف المشروع الي المساهمة في زيادة انتاج الغاز الطبيعي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والمهندس علاء حجر رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية والمهندس أحمد الكومي المدير العام للشركة الفرعونيةللبترول والعضو المنتدب والكيميائي محمد عبد الله مدير عام مشروعات الطاقة بجهاز شئون البيئة بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والقيادات التنفيذية والأكاديمية وممثلي جهاز شئون البيئة بمحافظة دمياط والصيادين وكافة الجهات المعنية والأمنية .

واستهدفت الجلسة، دراسة تقييم الاثر عرض أنشطة المشروع ومراحله المختلفة لضمان معرفة الأطراف المعنية بأنشطته وتعريف وتحليل العناصر الحساسة بالبيئة الراهنة، وتحديد القوانين واللوائح ذات الصلة بأنشطة المشروع المختلفة والتأكيد على الالتزام بها، والتوصية بإطار عام للإدارة البيئية للمشروع ووضع إطار لخطة الرصد البيئي لمراحله المختلفة متضمنة مراحل التشغيل.

و أشار المهندس حسام زکی رئیس الشركة الفرعونية للبترول، أن الشركة هي إحدى الشركات التابعة لقطاع البترول المصري العاملة في منظومة البحث وإنتاج الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ، مؤكدا على أن مشروع هارماتان الذي تقوم الشركة بأعمال تنميته يهدف إلى المساهمة في زيادة معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعى في اطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية.

وخلال العرض التفصيلى تم التأكيد علي أن أعمال المشروع سوف تتم إستناداً إلى المعايير المتبعة التي تأخذ في إعتبارها التوافق مع القوانين والتشريعات البيئية المحلية والاشتراطات الدولية والمواصفات الهندسية القياسية.

واستعرضت الدراسة ،عدة توصيات للالتزام بالإجراءات البيئية والرصد البيئي ليكون المشروع متوافقاً مع التشريعات والقوانين البيئية وتنفيذ خطة الرصد البيئي خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل .