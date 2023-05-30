شكرا لقرائتكم خبر عن البروج مصر تتعاقد مع شركة Savills Egypt العالمية لإدارة و تشغيل و تأجير مشروعي(6ixty Business Park & 6ixty Business Corporate) في الحي المالي بمساحة ٧٠ ألف متر مربع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل شركة البروج مصر بتوقيعها عقد إدارة و تشغيل و تأجير مشروعيها سيكستي بيزنس بارك وسيكستي بيزنس كوربرت في الحي المالي في العاصمة الادارية الجديدة مع شركة Savills Egypt العالمية المتخصصة في إدارة و تشغيل و إدارة شركات صيانة المولات التجارية و الإدارية والتي تطبق أعلى معايير الجودة و الخدمات في مثل هذه المشروعات .

و من المعروف أن شركة سافيلز مصر أحد أهم الشركات في مجال الاستشارات الاستراتيجية، إعداد التقييمات، استشارات إدارة المرافق، إدارة و تشغيل الممتلكات، الأبحاث و الدراسات التسويقية للمنشآت التجارية و الإدارية، إدارة الثروات، توزيع الأنشطة التجارية (tenant mix) وإعلاء القيمة التسويقية و الإيجارية لمالكي الوحدات و عمل الدراسات التي تحقق أعلي عائد علي الاستثمار .

و حيث أن شركة البروج مصر تولي اهتمامًا خاصًا بعملائها بأن يكون لمشروعاتها تميز من حيث جودة الخدمة المقدمة لهم من حيث التشغيل والصيانة للوحدات التجارية و الإدارية في مشروعات الحي المالي مما يحقق لاستثماراتهم أعلي عائد إيجاري و تسويقي، كان لزامًا عليها أن تقوم بإبرام هذا التعاقد والذي يمثل المفهوم الحقيقي للاستثمار الآمن.

و عن لماذا تم اختيار شركة سافيلز مصر Savills Egypt ؟

1) تقوم شركة سافيلز مصر بإدارة الأصول و الممتلكات العقارية في مصر لمساحة تتجاوز ٢٥٠ ألف متر مربع في أهم المناطق التجارية والإدارية ومع أهم المطوريين العقاريين مثل: أركان بلازا الشيخ زايد، وان الزمالك، رويال بارك الشيخ زايد، مفيدا بيزنس بارك، مزار مول الشيخ زايد و كذلك الاستشارات و الدراسات الإيجارية و التسويقية ومنها علي سبيل المثال مشروعات ماجد الفطيم، سيتي إيدج، حسن علام، المصرية السعودية، الديار القطرية، طلعت مصطفي، و غيرها.

2) الشركة الوحيدة التي لديها مجموعة من المصممين الداخليين و المتخصصين في إدارة المشروعات.

3) الشركة الوحيدة في مصر التي لديها قسم استشارات تسويقية بما في ذلك مصممي الجرافيك الداخليين و المتخصصين الرقميين.

4) يقع مقر فريق الإدارة العليا في القاهرة بما في ذلك العمالة الوافدة.

5) مثلت العديد من الشركات الدولية علي مدى العاميين الماضيين و قد شملت هذه الشركات العالمية (Microsoft, Novartis, AstraZeneca & Chevron) والتي حققت نجاحات في مجال الإدارة و التشغيل .

6) الشركة الوحيدة التي لديها قسم مختص بإدارة الثروات.

وصرح المهندس/ حازم الشريف رئيس مجلس الإدارة أن شركة البروج مصر للتشييد والبناء، قد اهتمت بالتطوير و الاستثمار في الحي المالي بالعاصمة الإدارية المجاور للحي الحكومي و منطقة البنوك، و كانت من أوئل الشركات العقارية التي وجهت استثماراتها في هذا المكان الجيد و الذي يحقق أعلي معايير الاستثمار الآمن. و قد نوه أن الشركة قامت بتنويع المحفظة الاستثمارية بين مشروعات تم طرحها للبيع مثل مشروع سيكستي بيزنس بارك و سيكستي ثري، ومشروعات يتم إنشاؤها بغرض تأجيرها مثل مشروع 6ixty corporate و ذلك لجذب أهم العلامات التجارية والشركات العالمية والمؤسسات الضخمة التي تبحث عن تواجدها بالقرب من منطة الوزرات والحي الحكومي والبنوك والمؤسسات المصرفية، وهذا ما تحققه المساحات الكبيرة والتي تتراوح بين ٥٠٠ متر الي ٣٠٠٠ متر في مشروعها 6ixty corporate .

كما أكد المهندس حازم الشريف أن الشركة مقدمة علي مزيد من الاستثمارات العقارية في مشروعات ذات قيمة مضافة في مناطق التجمع الخامس ومنطقة شيراتون هليوبلس بمصر الجديدة، والتي تتنوع بين الأنشطة التجارية و الإدارية و الفندقية بمفهوم جديد وتصميمات حضارية معاصرة تواكب أهمية الموقع المميز لهذه المشروعات والذي سيكون علي المحاور الرئيسية لمنطقة التجمع ومصر الجديدة. وأكد أن الشركة تنوي في القريب العاجل التوسع في الاستثمار الخارجي لبعض المشروعات العمرانية المتكاملة في بعض دول الخليج العربي.

و أعرب المهندس حازم الشريف عن سعادته بتسليم مشروع سيكستي بيزنس بارك الى السادة العملاء حيث أنه من المشروعات المتميزة للشركة بدءًا من اختيار مكان المشروع و تسويقه بنجاح و بيعه وكذلك تفاصيله الهندسية والتي تهتم الشركة بأن تكون مختارة ومنفذة بعناية بأفضل الخامات لتحقيق أعلى معايير الجودة والأمان تحت إشراف طاقم فني و هندسي متميز، وأن الشركة بالتعاقد مع شركة Savills قد حققت نجاحًا كبيرًا لعملائها من حيث جودة التشغيل و الإدارة والصيانة مما يُعلي من قيمة الطلب و العرض علي المشروع ليس في مصر فقط بل دوليًا من خلال الشركات الراغبة في الاستثمار و التأجير عن طريق هذا المشغل القوي.

ومن جانبه صرح المهندس / محمد العاصي نائب رئيس مجلس الإدارة أن شركة البروج مصر تستهدف تواجد شركاء متميزين في جميع المجالات الاستثمارية التي تطبق أعلي المعايير وتسعى لإبرام عقود ناجحة ومميزة في مختلف المجالات الهندسية والفندقية والتشغيلية، وظهر هذا واضحًا في عقود التشغيل الفندقي مع شركة أكور العالمية تحت براند موفنبيك Movenpick ذو الخمس نجوم في مشروعها الرائد و المتميز سيكستي ايكونك تاور 6ixty iconic tower بارتفاع ١٨٠ متر، في منطقة MU-07 والمطل علي منطقة الأعمال المركزية والأبراج الصينية والبرج الأيقوني أعلي قمة في أفريقيا. وكذلك إعداد الرسومات الهندسية مع شركة DSA architects international الإنجليزية والتي قامت بتصميم ناطحات السحاب حول العالم لأكثر من ٦٧ مشروع تم تنفيذهم بالفعل. وكذلك التوقيع مع شركة Savills المتخصصة في إدارة وتشغيل وتأجير المشروعات والمولات والمباني التجارية والإدارية، والتي حققت نسبة إشغال تتجاوز ٩٨٪ في بعض المشروعات المميزة. وأكد أن البروج مصر ستتطبق نظام ال BMS ضمن اشتراطات المشغل والذي له القدرة علي إدارة وتشغيل المبني بأنظمة التحكم الذكية لضمان الحصول علي خدمات محسنة optimized services .

و أشاد السيد / أسامه وجيه العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة بالتعاقد مع شركة Savills مما يكون له أكبر الأثر الإيجابي في مشروعات شركة البروج مصر. وقد أشار إلى أن التوقيع علي هذا العقد أخذ العديد من المراحل بدءًا من إجراء الدراسات علي المباني الإدارية و اشتراطاتها من حيث مطابقتها للمقاييس التشغيلية الناجحة وكذلك الاشتراطات البنائية والهندسية التي تناسب معايير توزيع الأنشطة التجارية وتحقيق التطابق مع متطلبات المشغل. و يعتبر هذا التوقيع بمثابة قيمة مضافة لعملاء الشركة والمهتمين بالاستثمار مع شركة البروج مصر و أن الشركة ملتزمة بتحقيق الجودة والكفاءة في إدارة مبني سيكستي بيزنس بارك مما يكون له أكبر الاثر على خفض تكاليف التشغيل والصيانة وكذلك استخدام التقنيات الحديثة لمتابعة الاستهلاك اليومي للطاقة والرسوم التشغيلية الدقيقة عن طريق استخدام التطبيقات والتقنيات الحديثة في إصدار الفواتير الاستهلاكية، وكذلك المتابعة الدقيقة لمصاريف الصيانة والتشغيل للمبني. كما أكد أن الشركة تمتلك قطاع خدمة عملاء قوي و كوادر مدربة يقوم بتسهيل كافة التعاملات التي يرغبها عملاء الشركة، خصوصًا أن الفترة القادمة ستشهد تسليم مشروع سيكستي بيزنس بارك بحلول ديسمبر ٢٠٢٣ وأن اجراءات التسكين قد بدأت بالفعل وتتم بنجاح و بآلية سلسة تضمن للعميل تحقيق متطلباته.

وقد أكد ألاستاذ/ أحمد حسين عضو مجلس الإدارة ورئيس القطاع المالي للمجموعة، بأن شركة البروج مصر تحرص علي إنجاز تنفيذ المشروعات التي في محفظتها بوتيرة سريعة لضمان الاستفادة القصوى من التدفقات النقدية للشركة وخصوصًا في ظل الزيادة المطردة في أسعار مواد البناء وعدم استقرار سعر الصرف، وكذلك سرعة إبرام عقود التوريدات الخاصة بالأعمال الإليكتروميكانيكة. كما أكد أن الشركة تتعامل باحترافية بنسبة كبيرة مع المستجدات والظروف الاقتصادية الحالية والتي تأثرت بالاقتصاد العالمي، وأن الشركة تطبق أعلي المعايير المحاسبية لتحديد سرعة التنفيذ حيث نجحت الشركة خلال الشهور الماضية في تسليم مشروعاتها في الساحل الشمالي والعين السخنة لمشروعي هيفين هيلز الساحل الشمالي و هيفين هيلز السخنة. وصرح بأن الشركة تقوم بإعداد الدراسات المالية للمشروعات المستقبلية من حيث التكلفة ودارسة الفرصة والفرصة البديلة والتي تحقق عائد يضمن للشركة تحقيق أهدافها بنجاح، وأن الدراسات لا تقتصر علي الاستثمار العقاري فقط بل تنويع الاستثمار في أكثر من مجال مما يحقق استقرارًا آمنًا لفترة من الوقت، لضبط سعر التكلفة وسعر البيع والقيمة العادلة للمنتج العقاري.