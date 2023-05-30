شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 29-5-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 29-5-2023.

إيقاف تداول 14 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: القاهرة للزيوت والصابون، والمشروعات الصناعية والهندسية، وليسيكو مصر، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، وبي انفستمنتس القابضة، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والعبوات الطبية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وبلتون المالية القابضة، والمطورون العرب القابضة، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

البورصة تربح 4 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.119 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102.9 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.29%، والعرب على 8.82%، واستحوذت المؤسسات على 19.79% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.20%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 18.2 مليون جنيه، 23.8 مليون جنيه، 86.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.9 مليون جنيه، 50.6 مليون جنيه، 74.6 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 17211 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3151 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 20664 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 7206 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 3239 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 4844 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 4128 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1285 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 60 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.198 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 7.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.74%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب بسعر إغلاق 1.708 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.44%.

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 9.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.75%.

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 4.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.16%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 22.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 24.43%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.891 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.22%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 217.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.87%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 36.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.21%.

- أيه كابيتال القابضة بسعر إغلاق 0.267 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.30%.