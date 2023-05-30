شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن صادرات الزهور الموسم الجارى حتى مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالى ما تم حصره من النباتات الطبية والعطرية في مصر نحو 2500 نوعا، منها 40 نوعا يتم تداولها بشكل كبير خاصة في التصدير، والذى يمثل 95% وما يستهلك محليا نحو 5 % .، ما يشير إلى أهمية التوسع في تصنيع تلك الأنواع، ما يزيد من حجم الصادرات .. تعرف على صادرات الزهور في 7 معلومات.

1 - كشفت بيانات الصادرات أنه تم تصدير 6.3 طن زهور قطف.

2 – بلغت قيمتها 4.3 مليون دولار خلال موسم 2021-2022 .

3 - تم تصدير 6.4 طن بقيمة 5.4 مليون دولار في الفترة من سبتمبر 2022 حتى مارس 2023 .

4 - أشارت البيانات إلى أنه تم تصدير نباتات زينة 2.3 طن بقيمة 1.2 مليون دولار الموسم الماضى.

5 – كما تم تصدير 3.6 طن بقيمة 3.6 مليون دولار الموسم الحالي حتى مارس الماضى .

6 - بلغ إجمالى الصادرات الموسم الماضى 8.6 طن بقيمة نحو 5.5 مليون دولار.

7 - و بلغت صادرات الموسم الحالي حتى مارس الماضى نحو 10 أطنان بقيمة نحو 9 ملايين دولار .